Футболист «Арсенала» Дзюба считает, что матч с «Зенитом» стал украшением чемпионата России

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» прошла в Туле в воскресенье и завершилась со счетом 3:3. За участие в игре Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту», тульский клуб заплатил €120 тыс. санкт-петербургскому клубу. Футболист отметился результативной передачей и забитым мячом, который принес хозяевам поля ничью. В семи матчах за тульский клуб нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи.

«Такие игры украшают наш чемпионат, жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, в этом заслуга каждого из членов нашей команды. Очень рад, что получилось сегодня выйти на поле, хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны, с первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку», — сказал Дзюба.