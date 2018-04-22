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19:29 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Арсенала» Дзюба считает, что матч с «Зенитом» стал украшением чемпионата России

ТАСС, 22 апреля. Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что матч 27-го тура против санкт-петербургского «Зенита» стал украшением чемпионата России. Слова Дзюбы приводит пресс-служба «Арсенала».

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» прошла в Туле в воскресенье и завершилась со счетом 3:3. За участие в игре Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту», тульский клуб заплатил €120 тыс. санкт-петербургскому клубу. Футболист отметился результативной передачей и забитым мячом, который принес хозяевам поля ничью. В семи матчах за тульский клуб нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи.

«Такие игры украшают наш чемпионат, жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, в этом заслуга каждого из членов нашей команды. Очень рад, что получилось сегодня выйти на поле, хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны, с первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку», — сказал Дзюба.

В следующем матче «Зенит» 29 апреля примет московский ЦСКА, «Арсенал» 28 апреля дома встретится с махачкалинским «Анжи».

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 Зрители: 17650 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 83′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 77′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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