Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам «Тосно» погасить задолженности

Дрозденко подчеркнул, что задолженности перед игркоами по зарплатам будут погашены.

— От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Была тяжелая игра, вы повторили свой подвиг (в 2014 году «Тосно» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка России. — Прим. «СЭ»). Приехал я с одной целью — чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты, — сказал Дрозденко.

Также он рассказал о дальнейших перспективах клуба.

— Мы прекрасно понимаем, что в «Тосно» будут происходить изменения юридического характера, — отметил губернатор. — Мы рассчитываем, что в клуб придут естественные монополии, или, скажем так, компании, которые смогут команду поддержать. Очень важно, не скрою, удержаться в премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день. Задача стоит одна — сформировать пул либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.