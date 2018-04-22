Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам «Тосно» погасить задолженности

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лас-Пальмас0
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн1
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен2
Труа1
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага2
Реал Сосьедад0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Авангард К3
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес1
Динамо К4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно0
Амкар2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе1
Кротоне2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Интер2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио4
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта2
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити1
Бернли1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т3
Зенит3
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг3
Мариуполь1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов3
Шинник1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона0
Эспаньол2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Динамо М1
Все события
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
19:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам «Тосно» погасить задолженности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с футболистами «Тосно», который вышел в финал Кубка России, в минувшую среду обыграв «Спартак» (1:1, 5:4 — по пенальти).

Дрозденко подчеркнул, что задолженности перед игркоами по зарплатам будут погашены.

— От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Была тяжелая игра, вы повторили свой подвиг (в 2014 году «Тосно» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка России. — Прим. «СЭ»). Приехал я с одной целью — чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты, — сказал Дрозденко.

Также он рассказал о дальнейших перспективах клуба.

— Мы прекрасно понимаем, что в «Тосно» будут происходить изменения юридического характера, — отметил губернатор. — Мы рассчитываем, что в клуб придут естественные монополии, или, скажем так, компании, которые смогут команду поддержать. Очень важно, не скрою, удержаться в премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день. Задача стоит одна — сформировать пул либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.

— Дальше уже подбирать генеральных держателей крупных контрактов (это крупные предприятия Ленинградской области), которые будут нам помогать разовыми вложениями, чтобы клуб имел какие-то финансы, чтобы можно было замахиваться на гарантированный выход в еврокубки, — сказал Дрозденко.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Яблоко от яблони. Юниоры проиграли финнам вслед за взрослыми
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Надаль в 11-й раз одержал победу на турнире ATP в Монте-Карло
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь