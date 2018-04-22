«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 22 апреля. Пермский «Амкар» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче Российской футбольной
ТАСС, 22 апреля. Пермский «Амкар» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче Российской футбольной
Голы забили Александр Рязанцев (17-я минута, с пенальти) и Михаил Костюков (90).
На 34-й минуте матча полузащитник хозяев Георгий Мелкадзе получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Никола Труич. Встречу
«Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков).
В следующем матче «Амкар» 29 апреля примет московский «Спартак», «Тосно» в тот же день в гостях встретится с «Ростовом».
|Дмитрий Парфенов
|Вадим Евсеев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)