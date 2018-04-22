«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

Голы забили Александр Рязанцев (17-я минута, с пенальти) и Михаил Костюков (90).

На 34-й минуте матча полузащитник хозяев Георгий Мелкадзе получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Никола Труич. Встречу из-за травмы пропустил нападающий «Тосно» Павел Погребняк.

Для «Тосно» это поражение стало пятым в последних семи матчах РФПЛ, встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

«Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков).