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19:10 (мск), источник: ТАСС

«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 апреля. Пермский «Амкар» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча 27-го тура прошла на стадионе «Петровский» в Санкт- Петербурге.

Голы забили Александр Рязанцев (17-я минута, с пенальти) и Михаил Костюков (90).

На 34-й минуте матча полузащитник хозяев Георгий Мелкадзе получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Никола Труич. Встречу из-за травмы пропустил нападающий «Тосно» Павел Погребняк.

Для «Тосно» это поражение стало пятым в последних семи матчах РФПЛ, встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

«Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков).

В следующем матче «Амкар» 29 апреля примет московский «Спартак», «Тосно» в тот же день в гостях встретится с «Ростовом».

Тосно 0:2
Первый тайм: 0:1
Амкар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 4331 основной раунд: 27-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Вадим Евсеев
Голы
91 Александр Рязанцев 18′
27 Михаил Костюков 90+2′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Сергей Сухарев 8
77′ Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
72′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
82′ Нуну Роша 15
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
34′ Георгий Мелкадзе 10
Никола Труич 77
56′ Илья Жигулев 4
Максим Палиенко 11
1 Артур Нигматуллин 90+1′
3 Петар Занев (к)
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев
9 Дарко Бодул 76′
26 Браун Фелисио Форбс
20 Павел Комолов 71′
66 Саид Эззатоллахи 87′
5 Януш Гол 88′ 88′
27 Михаил Костюков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
13 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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