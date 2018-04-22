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19:08 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в чемпионате России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 одержал волевую победу над «Краснодаром» в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Ахмед Муса (73-я, 85-я минуты), у «Краснодара» гол забил Юрий Газинский (53). Для защитника армейцев Алексея Березуцкого эта игра стала 500-й в составе ЦСКА. На 16-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму и был заменен.

«Краснодар» не может победить ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд в чемпионатах России, последний раз краснодарский клуб побеждал армейцев 8 ноября 2015 года (2:1 дома).

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 матчах, «Краснодар» с 47 очками идет пятым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков, 26 матчей), третьим идет московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (49 очков, 27 матчей).

В следующем матче ЦСКА 29 апреля на выезде сыграет с «Зенитом», «Краснодар» 30 апреля примет «Локомотив».

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 19774 основной раунд: 27-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
74′ Ахмед Муса 7
85′ Ахмед Муса 7
8 Юрий Газинский (Вандерсон Масиэл) 54′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
Кристиян Бистрович 25
61′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
21′ 57′ Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
17 Павел Мамаев 44′
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра
8 Юрий Газинский
18 Олег Шатов 17′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 85′
9 Андрей Иван
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
8 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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