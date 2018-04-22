ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Ахмед Муса (73-я, 85-я минуты), у «Краснодара» гол забил Юрий Газинский (53). Для защитника армейцев Алексея Березуцкого эта игра стала 500-й в составе ЦСКА. На 16-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму и был заменен.

«Краснодар» не может победить ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд в чемпионатах России, последний раз краснодарский клуб побеждал армейцев 8 ноября 2015 года (2:1 дома).

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 матчах, «Краснодар» с 47 очками идет пятым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков, 26 матчей), третьим идет московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (49 очков, 27 матчей).