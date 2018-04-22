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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дзюба был нашим вдохновителем». Игроки «Арсенала» — о ничьей с «Зенитом»

Игроки «Арсенала» Лука Джорджевич, Сергей Ткачев, Михаил Левашов, а также полузащитник «Зенита» Далер Кузяев — о сумасшедшем матче в Туле (3:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ
из Тулы

Главный герой матча — Артем Дзюба, к сожалению, к журналистам не вышел. Видимо, эмоций у него оказалось так много, что он испугался наговорить лишнего, поэтому покинул стадион через черный ход, минуя микст-зону.

«МАТЧ — КОСМОС!»

— За кого болел сегодня? Без комментариев, — смущенно ответил нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, который, как и Дзюба, имеет действующий контракт с «Зенитом» и в Туле играет на правах аренды.

— Тогда как вам матч?

— Космос! «Арсенал» провел топовую игру против такой команды, как «Зенит». В концовке, как мне кажется, «Арсенал» даже больше заслуживал победы. Это было бы справедливее. Конечно же, мне тоже хотелось сыграть в таком матче. Но, как и в любом другом, ничего особенного. Просто это дополнительный шанс показать себя.

— За Дзюбу рады?

— Конечно. Он выиграл много единоборств, старался, очень хотел забить. В концовке ему это удалось. Видел Артема в раздевалке — он очень устал.

«ПРЕДЪЯВИЛ ДЗЮБЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОЛ»

— Естественно, на результат повлияло удаление Горбатенко, — сказал вратарь «Арсенала» Левашов, пропустивший в первом тайме после прямого удара Паредеса с углового. — В принципе, нарушение действительно было. Но если бы играли в равных составах, нам было бы полегче в концовке.

— Как прокомментируете гол Паредеса?

— Очень курьезный гол получился. Я так понял, мяч никого не задел — гол был забит после прямого удара с углового. Ребята говорят, что растерялись, так как мяч пошел с хорошей подкруткой. Боялись, что в руку попадет. Никто не был готов к этому.

— Что сказали Дзюбе после этого гола? Показалось, что вы спорили — должен ли был он сыграть или нет.

— Я начал предъявлять претензии, почему не сыграли на ближней штанге. В принципе, все.

— Это упущенная победа, или добытая ничья?

— По количеству голевых моментов — скорее, упущенная победа.

«ДЗЮБА ТОПТАЛ ЧУЖУЮ ЗАЩИТУ»

— С нашей стороны был хороший футбол, — сказал Сергей Ткачев, ставший автором второго гола «Арсенала». — Мы точно не заслуживали поражения. Вся команда сыграла сегодня на 100 процентов. Обидно, конечно, что ничья. После первого тайма выходили из раздевалок с мыслью забить еще. Но это футбол. Все бывает. Понятно, что удаление сразу сказалось. Инициатива моментально перешла к «Зениту», но слава богу, что смогли сравнять счет после 2:3. А в конце был еще моментик. Только силы уже были на исходе, забить не смог. Резюмируя: матч получился классным, всем должен был понравиться. Люди точно не пожалели, что пришли на стадион.

— Вспомните момент со своим классным голом.

— Пошла подача с фланга, мяч отскочил ко мне, и я оказался в штрафной совсем один. Обработал грудью и пробил с лета. Повезло — попал в ближний угол, об штангу. Очень рад, что забил. Приятно забивать таким командам.

— Вы сразу же сняли футболку. Переполняли эмоции?

— Конечно. Всегда же есть мечты такие: если удастся отличиться в матче против топового клуба, заранее планируешь, что после такого важного гола можно снять майку. Да, желтую покажут, но ничего страшного. Если оштрафуют — буду отдавать деньги.

— Какие эпизоды еще запомнились по итогам матча?

— Дзюба — молодец! Я считаю, что он абсолютно переиграл чужую защиту. Топтал всех, всё выиграл. Приятно, когда есть такой форвард, который может сбрасывать мячи и играть на команду. Сегодня у нас вообще все получилось: комбинации были, скорость. Все игроки получили удовольствие, тренерский штаб — тоже. В раздевалке нам сказали, что мы молодцы. Отдельно спасибо хочется сказать болельщикам за сумасшедшую поддержку. Когда на последних минутах у нас удалили игрока, и было уже тяжело, они нам очень помогли. Словно один невидимый футболист на поле появился.

— Игрой в обороне довольны?

— Понятно, что всегда есть ошибки. Голы прямым ударом с углового пропускать тоже необязательно. Надо будет разбирать, смотреть. Но главное, что мы добились положительного результата. И хорошего в этом матче было больше, чем плохого.

— Дзюба рубился на поле так, словно играл в последний раз в жизни. Он и вас настраивал как-то?

— Да, помимо того, что мы сами серьезно настраивались, Дзюба еще добавлял эмоций. Мы понимали, что этот матч важный как для него, так и для нас всех. Дзюба стал нашим вдохновителем. Он нас очень подбадривал в раздевалке.

«ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОЛА ПОДУМАЛ, ЧТО ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА»

Единственным из игроков «Зенита», кто вышел к журналистам, стал полузащитник Далер Кузяев, забивший в концовке два подряд гола. Причем поначалу он хотел скромно уйти в сторону, но потом, после напоминания о дубле, оттаял и передумал.

— Эмоции двоякие, — признался хавбек. — С одной стороны, я забил два гола, приятно. С другой, упустили победу в концовке, очень обидно. Всего лишь ничья. Но еще ничего не потеряно. Впереди три важных матча.

— Несколько слов о ваших забитых мячах.

— В первом случае Паредес отдал хорошую передачу, меня никто не встретил, было время, я решил ударить. Слава богу, забил. Во втором случае последовала подача, я сыграл на подборе.

— После второго гола, наверное, уже подумали, что победа обеспечена?

— Ну… Да! Были такие мысли, оставалось играть совсем чуть-чуть. Очень-очень жаль, что не удержали.

— Почему вы не вышли в стартовом составе?

— Я очень много пропустил, больше месяца не играл, тренировался с ограничениями. Вот только в последние пару недель работал наравне со всеми. Видимо, таково было решение тренера.

— Что Манчини сказал после матча?

— Ничего. Он переговорил с некоторыми ребятами по отдельности, и всё. Завтра, когда эмоции улягут, будет разбор игры.

— Что случилось в эпизоде с третьим пропущенным голом?

— Вы все сами видели: Юра Лодыгин отбил очень сложный удар, а на добивании первым оказался Артем Дзюба. Конечно, очень обидно.

— В этом сезоне вам больше не придется играть ни против Дзюбы, ни против Шатова. Будет легче? И ждете ли вы их возвращения в «Зенит»?

— Вопрос о том, вернутся ли они в «Зенит» или нет, не ко мне. А к руководству.

— Тяжело ли вообще против них играть, когда они бьются с утроенной мотивацией?

— Нам без разницы против кого играть — против Олега Шатова или Дзюбы… Мы в любом случае настраиваемся на всех.

— Но вы когда-нибудь видели такого мотивированного Артема? Он сегодня рвал и метал…

— Давайте я лучше прокомментирую командные действия, а не отдельных игроков.

— Какие позитивные для «Зенита» моменты можете отметить в сегодняшней игре?

— Показали характер, повели в счете на таком непростом стадионе. Газон, кстати, был сухой, мешал нам играть в комбинационный футбол.

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 Зрители: 17650 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 83′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 77′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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Зенит
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