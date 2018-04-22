«Дзюба был нашим вдохновителем». Игроки «Арсенала» — о ничьей с «Зенитом»
Игроки «Арсенала» Лука Джорджевич, Сергей Ткачев, Михаил Левашов, а также полузащитник «Зенита» Далер Кузяев — о сумасшедшем матче в Туле (3:3).
Игроки «Арсенала» Лука Джорджевич, Сергей Ткачев, Михаил Левашов, а также полузащитник «Зенита» Далер Кузяев — о сумасшедшем матче в Туле (3:3).
Михаил ГОНЧАРОВ
из Тулы
Главный герой матча — Артем Дзюба, к сожалению, к журналистам не вышел. Видимо, эмоций у него оказалось так много, что он испугался наговорить лишнего, поэтому покинул стадион через черный ход, минуя
«МАТЧ — КОСМОС!»
— За кого болел сегодня? Без комментариев, — смущенно ответил нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, который, как и Дзюба, имеет действующий контракт с «Зенитом» и в Туле играет на правах аренды.
— Тогда как вам матч?
— Космос! «Арсенал» провел топовую игру против такой команды, как «Зенит». В концовке, как мне кажется, «Арсенал» даже больше заслуживал победы. Это было бы справедливее. Конечно же, мне тоже хотелось сыграть в таком матче. Но, как и в любом другом, ничего особенного. Просто это дополнительный шанс показать себя.
— За Дзюбу рады?
— Конечно. Он выиграл много единоборств, старался, очень хотел забить. В концовке ему это удалось. Видел Артема в раздевалке — он очень устал.
«ПРЕДЪЯВИЛ ДЗЮБЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОЛ»
— Естественно, на результат повлияло удаление Горбатенко, — сказал вратарь «Арсенала» Левашов, пропустивший в первом тайме после прямого удара Паредеса с углового. — В принципе, нарушение действительно было. Но если бы играли в равных составах, нам было бы полегче в концовке.
— Как прокомментируете гол Паредеса?
— Очень курьезный гол получился. Я так понял, мяч никого не задел — гол был забит после прямого удара с углового. Ребята говорят, что растерялись, так как мяч пошел с хорошей подкруткой. Боялись, что в руку попадет. Никто не был готов к этому.
— Что сказали Дзюбе после этого гола? Показалось, что вы спорили — должен ли был он сыграть или нет.
— Я начал предъявлять претензии, почему не сыграли на ближней штанге. В принципе, все.
— Это упущенная победа, или добытая ничья?
— По количеству голевых моментов — скорее, упущенная победа.
«ДЗЮБА ТОПТАЛ ЧУЖУЮ ЗАЩИТУ»
— С нашей стороны был хороший футбол, — сказал Сергей Ткачев, ставший автором второго гола «Арсенала». — Мы точно не заслуживали поражения. Вся команда сыграла сегодня на 100 процентов. Обидно, конечно, что ничья. После первого тайма выходили из раздевалок с мыслью забить еще. Но это футбол. Все бывает. Понятно, что удаление сразу сказалось. Инициатива моментально перешла к «Зениту», но слава богу, что смогли сравнять счет после 2:3. А в конце был еще моментик. Только силы уже были на исходе, забить не смог. Резюмируя: матч получился классным, всем должен был понравиться. Люди точно не пожалели, что пришли на стадион.
— Вспомните момент со своим классным голом.
— Пошла подача с фланга, мяч отскочил ко мне, и я оказался в штрафной совсем один. Обработал грудью и пробил с лета. Повезло — попал в ближний угол, об штангу. Очень рад, что забил. Приятно забивать таким командам.
— Вы сразу же сняли футболку. Переполняли эмоции?
— Конечно. Всегда же есть мечты такие: если удастся отличиться в матче против топового клуба, заранее планируешь, что после такого важного гола можно снять майку. Да, желтую покажут, но ничего страшного. Если оштрафуют — буду отдавать деньги.
— Какие эпизоды еще запомнились по итогам матча?
— Дзюба — молодец! Я считаю, что он абсолютно переиграл чужую защиту. Топтал всех, всё выиграл. Приятно, когда есть такой форвард, который может сбрасывать мячи и играть на команду. Сегодня у нас вообще все получилось: комбинации были, скорость. Все игроки получили удовольствие, тренерский штаб — тоже. В раздевалке нам сказали, что мы молодцы. Отдельно спасибо хочется сказать болельщикам за сумасшедшую поддержку. Когда на последних минутах у нас удалили игрока, и было уже тяжело, они нам очень помогли. Словно один невидимый футболист на поле появился.
— Игрой в обороне довольны?
— Понятно, что всегда есть ошибки. Голы прямым ударом с углового пропускать тоже необязательно. Надо будет разбирать, смотреть. Но главное, что мы добились положительного результата. И хорошего в этом матче было больше, чем плохого.
— Дзюба рубился на поле так, словно играл в последний раз в жизни. Он и вас настраивал
— Да, помимо того, что мы сами серьезно настраивались, Дзюба еще добавлял эмоций. Мы понимали, что этот матч важный как для него, так и для нас всех. Дзюба стал нашим вдохновителем. Он нас очень подбадривал в раздевалке.
«ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОЛА ПОДУМАЛ, ЧТО ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА»
Единственным из игроков «Зенита», кто вышел к журналистам, стал полузащитник Далер Кузяев, забивший в концовке два подряд гола. Причем поначалу он хотел скромно уйти в сторону, но потом, после напоминания о дубле, оттаял и передумал.
— Эмоции двоякие, — признался хавбек. — С одной стороны, я забил два гола, приятно. С другой, упустили победу в концовке, очень обидно. Всего лишь ничья. Но еще ничего не потеряно. Впереди три важных матча.
— Несколько слов о ваших забитых мячах.
— В первом случае Паредес отдал хорошую передачу, меня никто не встретил, было время, я решил ударить. Слава богу, забил. Во втором случае последовала подача, я сыграл на подборе.
— После второго гола, наверное, уже подумали, что победа обеспечена?
— Ну… Да! Были такие мысли, оставалось играть совсем
— Почему вы не вышли в стартовом составе?
— Я очень много пропустил, больше месяца не играл, тренировался с ограничениями. Вот только в последние пару недель работал наравне со всеми. Видимо, таково было решение тренера.
— Что Манчини сказал после матча?
— Ничего. Он переговорил с некоторыми ребятами по отдельности, и всё. Завтра, когда эмоции улягут, будет разбор игры.
— Что случилось в эпизоде с третьим пропущенным голом?
— Вы все сами видели: Юра Лодыгин отбил очень сложный удар, а на добивании первым оказался Артем Дзюба. Конечно, очень обидно.
— В этом сезоне вам больше не придется играть ни против Дзюбы, ни против Шатова. Будет легче? И ждете ли вы их возвращения в «Зенит»?
— Вопрос о том, вернутся ли они в «Зенит» или нет, не ко мне. А к руководству.
— Тяжело ли вообще против них играть, когда они бьются с утроенной мотивацией?
— Нам без разницы против кого играть — против Олега Шатова или Дзюбы… Мы в любом случае настраиваемся на всех.
— Но вы
— Давайте я лучше прокомментирую командные действия, а не отдельных игроков.
— Какие позитивные для «Зенита» моменты можете отметить в сегодняшней игре?
— Показали характер, повели в счете на таком непростом стадионе. Газон, кстати, был сухой, мешал нам играть в комбинационный футбол.
|Миодраг Божович
|Роберто Манчини
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)