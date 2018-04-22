Роберто Манчини: Рад и за Шатова, и за Дзюбу
Главные тренеры — о матче «Арсенал» — «Зенит».
Главные тренеры — о матче «Арсенал» — «Зенит».
Петр ПОРТЯНСКИЙ
из Тулы
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча в Туле заявил, что считает неправильным, когда находящийся в аренде футболист платит деньги, чтобы сыграть против клуба, которому принадлежит.
— Ваш соперник сегодня играл и в открытый футбол, и откатывался в защиту. Против какого «Арсенала» было удобнее играть? — вопрос Манчини.
— Действительно, игра по большей части была открытой, мне это нравится. «Арсенал» сыграл очень хорошо, показал себя сегодня крепкой командой. Нам надо было выигрывать, и при счете 3:2 в нашу пользу надо было, конечно, доводить игру до победы.
— Олег Шатов (полузащитник, арендованный «Краснодаром» у «Зенита». — Прим. «СЭ») и Артем Дзюба отправили в ворота вашей команды по мячу. «Зенит» явно является для них раздражителем. Что думаете по этому поводу?
— Я рад и за Олега, и за Артема, рад, что они забили. Мое мнение об игроке не может измениться
Под занавес своей
— После прошлого тура пресса сделала из Скроботова героя, а сегодня вы его заменили в середине первого тайма. Его звездная карьера закончена?
— Вы часто не видите дальше своего носа.
Ирония здесь неуместна. И заменил я его исключительно для того, чтобы изменить игровую модель.
Миодраг БОЖОВИЧ: ДЗЮБА ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО, ЧТОБЫ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ И «ЗЕНИТ»
Главный тренер туляков поблагодарил подопечных, отметил горячую поддержку тульских болельщиков и раскритиковал игровую модель «Зенита».
— Игру начали очень хорошо, неожиданно быстро забили, — заметил Божович. — В первом тайме у нас было много хороших моментов, надо было забивать еще больше. Пропустили со стандарта, это для нас нормально… Второй тайм тоже начали неплохо. Были моменты, могли сделать счет и 3:1, и 4:1. К сожалению, не забили. Потом — красная карточка, «Зенит» прижал нас к воротам, пропустили два гола. Могу сказать, что наши игроки — молодцы, они в меньшинстве создали
— Создавалось впечатление, что команда сегодня была более раскована, чем в предыдущих турах. Согласитесь с этим?
— Может быть. У нас сейчас нет другой задачи, кроме как побеждать и радовать своих болельщиков. Возможно, это повлияло на игроков. А что можно потерять, когда играешь с «Зенитом»? — ничего. Я сказал ребятам: «Играйте в футбол, покажите себя». Когда еще проявлять себя, как не в матчах с командами из верхней части таблицы. К сожалению, в Краснодаре не получилось, а сегодня показали хорошую игру. Думаю, люди, которые пришли на стадион, ушли домой довольными. Это для нас сейчас самое главное.
— Сегодня в первом тайме часто возникала ситуация, когда Дзюба смещался на фланг, а в центре оказывался Кангва. Такие перемещения вы находите перспективными, или это вынужденные перемены именно для этого матча?
— Они — нападающие, могут перемещаться по всей ширине поля. Ничего специального.
— Кто в результате заплатит за выход на поле Дзюбы?
— Не знаю, это вопрос не ко мне.
— Вы себе понравились на болельщицком баннере, растянутом перед стартовым свистком?
— Я видел его, могу сказать большое спасибо. Но говорить, что я понравился сам себе, было бы
— Перед сезоном вы ставили задачу попасть в десятку. После сегодняшней боевой ничьей не появилась мысль
— Математически это практически невозможно. За шестое место мы можем побороться, но там есть и «Уфа», и «Рубин», и «Урал». Борьба будет до конца. Но в первую пятерку попасть уже нереально.
— Понятно, что после поражения «Спартака» в Кубке шестое место теперь не очень отличается от восьмого (для попадания в Лигу Европы). Какой был смысл выпускать сегодня Дзюбу, только чтобы его поддержать?
— Он пришел в команду, чтобы играть. Впереди чемпионат мира, и он сегодня показал, что заслуживает вызова в сборную Россию, и заслуживает того, чтобы играть за «Зенит».
К сожалению, идут длинные передачи на Заболотного. Да, нам было сложно. У соперника сегодня было
— «Арсенал» создал много голевых моментов без участия Дзюбы. Это
— Не только. Сегодня здорово сыграл Кангва. Здоровы выглядели Чаушич, Горбатенко, Ткачев, крайние защитники хорошо подключались. Главное, было движение.
— Что с Комбаровым?
— Ушиб. Уже опух голеностоп.
|Миодраг Божович
|Роберто Манчини
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)