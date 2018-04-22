Гончаренко: У «Краснодара» есть игроки, которые могут заменить Смолова

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Насколько скажется отсутствие Смолова? Думаю, будет правильно, если на этот вопрос ответит тренер «Краснодара». По крайней мере, у соперника есть игроки, которые могут заменить Фёдора. Может быть, не равноценно, поскольку это лучший бомбардир, но структура игры вряд ли изменится.

Естественно, Чалов обрёл уверенность. Если нападающий забивает, то гораздо увереннее себя чувствует. Поэтому ему важно этот импульс как можно дольше продержать.