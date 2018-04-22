Гончаренко: У «Краснодара» есть игроки, которые могут заменить Смолова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 16:30 по московскому времени.
«Насколько скажется отсутствие Смолова? Думаю, будет правильно, если на этот вопрос ответит тренер «Краснодара». По крайней мере, у соперника есть игроки, которые могут заменить Фёдора. Может быть, не равноценно, поскольку это лучший бомбардир, но структура игры вряд ли изменится.
Естественно, Чалов обрёл уверенность. Если нападающий забивает, то гораздо увереннее себя чувствует. Поэтому ему важно этот импульс как можно дольше продержать.
Что касается нашего плана на матч, то мы не планировали отдавать мяч даже «Арсеналу». Это футбол, всякое может быть. Но мы точно не станем отдавать мяч и ждать ошибки «Краснодара»", — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».