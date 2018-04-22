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16:24 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Гол нападающего Артема Дзюбы на последних минутах помог тульскому «Арсеналу» в меньшинстве уйти от поражения в домашнем матче с санкт-петербургским «Зенитом» в 27-м туре чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Туле завершилась со счетом 3:3. В составе «Зенита» дубль сделал Далер Кузяев (82-я и 84-я минуты), еще один мяч на счету Леандро Паредеса (36). У «Арсенала» отличились Игорь Горбатенко (3), Сергей Ткачёв (45) и Артем Дзюба (89). На 78-й минуте Горбатенко за две желтые карточки был удален с поля.

Дзюба зимой на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». Позднее футболист заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.

«Зенит» набрал 49 очков и вышел на третье место, но у идущего следом московского ЦСКА на один балл меньше и игра в запасе. «Арсенал» (36 баллов) идет шестым.

В следующем туре «Зенит» 29 апреля примет московский ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее сыграет на своем поле с махачкалинским «Анжи».

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко (А. Дзюба) 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 84′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 78′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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