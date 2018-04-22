Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»

Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Туле завершилась со счетом 3:3. В составе «Зенита» дубль сделал Далер Кузяев (82-я и 84-я минуты), еще один мяч на счету Леандро Паредеса (36). У «Арсенала» отличились Игорь Горбатенко (3), Сергей Ткачёв (45) и Артем Дзюба (89). На 78-й минуте Горбатенко за две желтые карточки был удален с поля.

Дзюба зимой на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». Позднее футболист заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.

«Зенит» набрал 49 очков и вышел на третье место, но у идущего следом московского ЦСКА на один балл меньше и игра в запасе. «Арсенал» (36 баллов) идет шестым.