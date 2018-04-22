Дзюба и «Арсенал» заплатили за игру с «Зенитом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция преподала урок миру: вывод золотого запаса из США - СМИ
Что будет, если «закончились права»
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Визажист превращается в мульт-героинь с помощью хиджаба
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Шинник
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Болонья
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Интер
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Амкар
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Авангард К
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Труа
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Суонси
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21.04
Милан0
Беневенто1
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
Кучеров обновил рекорд «Тампы» по числу очков в серии плей-офф
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба и «Арсенал» заплатили за игру с «Зенитом»

Артем Дзюба сыграет в матче против «Зенита», «Краснодар» без Федора Смолова попытается справиться с ЦСКА, а «Локомотив» может сделать еще один шаг к чемпионству. «Газета.Ru» предвещает воскресные матчи в Российской футбольной Премьер-лиге.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» Тула — «Зенит» (Стадион Арсенал, 14:00 мск)

По последней информации, Артем Дзюба все же примет участие в матче. Две недели назад нападающий говорил, что сам готов оплатить свое участие в игре, вынув из своего кошелька €120 тыс., которые были прописаны в арендном соглашении между «Зенитом» и «Арсеналом». А если же он этого не сделает, то станет крохобором на всю страну.

Спустя 14 дней Дзюба понял, что не готов расставаться с такими деньгами за раз, и начал обсуждение с «Арсеналом», чтобы разделить требуемую сумму пополам.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 27, 22.04.2018, 14:00
Арсенал Т
-Зенит-

Отмечалось, что клуб и игрок заплатят по пять млн рублей за участие футболиста в игре с «Зенитом» — и, видимо, эти деньги отправились на счета в Санкт-Петербург.

Клуб с берегов Нивы уже нашел применение средствам, поступившим от аренды Дзюбы и Олега Шатова, за участие которого в игре с питерским «Краснодаром» было заплачено порядка 10 млн рублей.

По словам пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, вырученные средства пойдут в молодежный петербургский футбол.

«Нам нужны новые Скроботовы (17-летний воспитанник “Зенита” принес победу в перенесенном матче 23-го тура с московским “Динамо” на 90-й минуте — “Газета.Ru”)», — отметил Макаренко.

Самому «Зениту» нужна победа в предстоящем матче, чтобы хотя бы на время обойти в таблице «Спартак» и выйти на второе место. А еще — оторваться от ЦСКА, хотя бы на три очка. Но сделать это сложно: в первом круге «Арсенал» нанес питерцам поражение, плюс команда Роберто Манчини в последнее время выглядит не самым лучшим образом.

Особенно — после новости об участии в матче Дзюбы. Ведь у таких игроков мотивации еще больше, чем у остальной части команды. Шатов «Зениту» забил. Теперь дело за Дзюбой.

ЦСКА — «Краснодар» (Стадион ВЭБ Арена, 16:30 мск)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оставил в силе дисквалификацию форварда «Краснодара» Федора Смолова, которая не позволит ему принять участие в матче с ЦСКА.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 27, 22.04.2018, 16:30
ЦСКА
-Краснодар-

А ведь эта игра, наверное, решающая в борьбе за последнее место в зоне Лиги чемпионов. За четыре тура до финиша армейцы опережают «быков» на одно очко и в предстоящем поединке выглядят фаворитами. Благодарить за это стоит арбитра Артема Чистякова, показавшего желтую карточку Смолову за симуляцию, которой не было.

Для футболиста это предупреждение стало четвертым в сезоне, а Чистяков на время лишился работы во всех профессиональных лигах России.

Если с чемпионством в нынешнем сезоне практически все ясно, то вот с еврокубковой зоной — нет. На ЛЧ, например, претендует еще и «Зенит», имеющий с армейцами равное количество очков и встречающийся с ними в 28-м туре. После вылета из Лиги Европы ЦСКА стало чуть лучше, появилась возможность продышаться, и к предстоящим главным для себя матчам сезона они подойдут в полной готовности.

Мурат Мусаев, принявший «Краснодар» после отставки Игоря Шалимова, одержал уже две победы подряд над «Зенитом» и «Арсеналом» и, кажется, скоро может обеспечить себя полноценной работой на следующий год.

Под его руководством «быки» показывают качественную игру и снова сражаются за первую в своей истории путевку в главный европейский клубный турнир.

«Локомотив» — «Уфа» (Стадион РЖД Арена, 19:00 мск)

«Локомотиву» для чемпионства осталось выиграть два матча — и тогда «Спартак» уже не сможет догнать «железнодорожников» в таблице. Но вот серия из двух побед кряду была прервана в перенесенном из-за выборов президента матче с «Ахматом». Видимо, все забитые мячи остались в предыдущем поединке с «Динамо».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 27, 22.04.2018, 19:00
Локомотив М
-Уфа-

Но в целом эта осечка картины не меняет: «Локомотив» все еще главный претендент на победу в чемпионате. Первую за 14 лет. Второй сезон московская команда прерывает многолетнюю серию без титула. Значит ли это, что в следующем году чемпионат выиграет «Краснодар», за 10-летнюю историю существования ни разу не побеждавший в национальном первенстве, не ясно.

Ясно только то, что в последние годы «Уфа» нередко доставляет трудности «Локо» в очных матчах. Игра первого круга, если кто забыл, завершилась победой именно команды Сергея Семака.

Вообще же «железнодорожники» если и побеждали «Уфу», то делали это с минимальным счетом, лишь раз разгромив соперника в 2015 году.

Вторая подряд осечка может расшатать ситуацию внутри московского коллектива, а это, в конечном итоге, может привезти к очень печальным последствиям.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Стадион имени Ленина, 11:00 мск)

Последняя команда чемпионата на своем поле будет принимать отлично выглядящее по весне московское «Динамо».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 27, 22.04.2018, 11:00
СКА-Хабаровск
0Динамо М0

Под руководством Дмитрия Хохлова бело-голубые выдали впечатляющий отрезок из четырех матчей без поражений (ничьи с «Уфой» и «Краснодаром»; победы над «Арсеналом» и ЦСКА).

Но в последних двух турах «Динамо» проиграло оба матча. Правда, соперники были подстать: лидер чемпионата и без пяти минут чемпион «Локомотив», а также «Зенит», рвущийся в зону Лиги чемпионов.

Хабаровчане же выглядят совсем уныло, в весеннем отрезке чемпионата проиграв пять матчей из шести.

За 26 туров «СКА» набрал лишь 13 очков — меньше после этого отрезка было только у «Химок» (10) в 2009 году.

Хабаровский клуб в случае поражения может официально лишиться шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе уже в этом туре.

«Тосно» — «Амкар» (Стадион Петровский, 16:30 мск)

У «Тосно» ситуация намного легче, чем у хабаровчан, но тоже не из простых. Для того, чтобы избежать прямого вылета и хотя бы попасть в зону стыковых матчей, клубу из Ленинградской области необходимо набирать очки и ждать осечки идущего вровень «Анжи».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 27, 22.04.2018, 16:30
Тосно
-Амкар-

При этом, безусловно, настроение в команде просто шикарное.

Победа над «Спартаком» в полуфинале Кубка России должна воодушевить футболистов на оставшиеся четыре тура.

И календарь тоснинцам в этом может помочь: помимо игры с «Амкаром», команду ждут встречи с «Ростовом», «Динамо» и «Уфой». За очки в этих играх определенно можно бороться.

У пермяков ситуация и сложнее, и нет. Несмотря на то, что их ждет матч со «Спартаком», в таблице «Амкар» опережает преследователей на четыре очка и вполне способен избежать даже стыковых игр.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые влиятельные люди планеты
В Пентагоне отреагировали на доставку американских ракет в Россию
Кубок короля: из Мадрида в Барселону
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
Кучеров обновил рекорд «Тампы» по числу очков в серии плей-офф
Сергачев и Кучеров вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место в РФПЛ
«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Спорт-Экспресс
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь