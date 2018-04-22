Дзюба и «Арсенал» заплатили за игру с «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» Тула — «Зенит» (Стадион Арсенал, 14:00 мск)

По последней информации, Артем Дзюба все же примет участие в матче. Две недели назад нападающий говорил, что сам готов оплатить свое участие в игре, вынув из своего кошелька €120 тыс., которые были прописаны в арендном соглашении между «Зенитом» и «Арсеналом». А если же он этого не сделает, то станет крохобором на всю страну.

Спустя 14 дней Дзюба понял, что не готов расставаться с такими деньгами за раз, и начал обсуждение с «Арсеналом», чтобы разделить требуемую сумму пополам.

Отмечалось, что клуб и игрок заплатят по пять млн рублей за участие футболиста в игре с «Зенитом» — и, видимо, эти деньги отправились на счета в Санкт-Петербург.

Клуб с берегов Нивы уже нашел применение средствам, поступившим от аренды Дзюбы и Олега Шатова, за участие которого в игре с питерским «Краснодаром» было заплачено порядка 10 млн рублей.

По словам пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, вырученные средства пойдут в молодежный петербургский футбол.

«Нам нужны новые Скроботовы (17-летний воспитанник “Зенита” принес победу в перенесенном матче 23-го тура с московским “Динамо” на 90-й минуте — “Газета.Ru”)», — отметил Макаренко.

Самому «Зениту» нужна победа в предстоящем матче, чтобы хотя бы на время обойти в таблице «Спартак» и выйти на второе место. А еще — оторваться от ЦСКА, хотя бы на три очка. Но сделать это сложно: в первом круге «Арсенал» нанес питерцам поражение, плюс команда Роберто Манчини в последнее время выглядит не самым лучшим образом.

Особенно — после новости об участии в матче Дзюбы. Ведь у таких игроков мотивации еще больше, чем у остальной части команды. Шатов «Зениту» забил. Теперь дело за Дзюбой.

ЦСКА — «Краснодар» (Стадион ВЭБ Арена, 16:30 мск)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оставил в силе дисквалификацию форварда «Краснодара» Федора Смолова, которая не позволит ему принять участие в матче с ЦСКА.

А ведь эта игра, наверное, решающая в борьбе за последнее место в зоне Лиги чемпионов. За четыре тура до финиша армейцы опережают «быков» на одно очко и в предстоящем поединке выглядят фаворитами. Благодарить за это стоит арбитра Артема Чистякова, показавшего желтую карточку Смолову за симуляцию, которой не было.

Для футболиста это предупреждение стало четвертым в сезоне, а Чистяков на время лишился работы во всех профессиональных лигах России.

Если с чемпионством в нынешнем сезоне практически все ясно, то вот с еврокубковой зоной — нет. На ЛЧ, например, претендует еще и «Зенит», имеющий с армейцами равное количество очков и встречающийся с ними в 28-м туре. После вылета из Лиги Европы ЦСКА стало чуть лучше, появилась возможность продышаться, и к предстоящим главным для себя матчам сезона они подойдут в полной готовности.

Мурат Мусаев, принявший «Краснодар» после отставки Игоря Шалимова, одержал уже две победы подряд над «Зенитом» и «Арсеналом» и, кажется, скоро может обеспечить себя полноценной работой на следующий год.

Под его руководством «быки» показывают качественную игру и снова сражаются за первую в своей истории путевку в главный европейский клубный турнир.

«Локомотив» — «Уфа» (Стадион РЖД Арена, 19:00 мск)

«Локомотиву» для чемпионства осталось выиграть два матча — и тогда «Спартак» уже не сможет догнать «железнодорожников» в таблице. Но вот серия из двух побед кряду была прервана в перенесенном из-за выборов президента матче с «Ахматом». Видимо, все забитые мячи остались в предыдущем поединке с «Динамо».

Но в целом эта осечка картины не меняет: «Локомотив» все еще главный претендент на победу в чемпионате. Первую за 14 лет. Второй сезон московская команда прерывает многолетнюю серию без титула. Значит ли это, что в следующем году чемпионат выиграет «Краснодар», за 10-летнюю историю существования ни разу не побеждавший в национальном первенстве, не ясно.

Ясно только то, что в последние годы «Уфа» нередко доставляет трудности «Локо» в очных матчах. Игра первого круга, если кто забыл, завершилась победой именно команды Сергея Семака.

Вообще же «железнодорожники» если и побеждали «Уфу», то делали это с минимальным счетом, лишь раз разгромив соперника в 2015 году.

Вторая подряд осечка может расшатать ситуацию внутри московского коллектива, а это, в конечном итоге, может привезти к очень печальным последствиям.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Стадион имени Ленина, 11:00 мск)

Последняя команда чемпионата на своем поле будет принимать отлично выглядящее по весне московское «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 27, 22.04.2018, 11:00 СКА-Хабаровск 0 Динамо М 0

Под руководством Дмитрия Хохлова бело-голубые выдали впечатляющий отрезок из четырех матчей без поражений (ничьи с «Уфой» и «Краснодаром»; победы над «Арсеналом» и ЦСКА).

Но в последних двух турах «Динамо» проиграло оба матча. Правда, соперники были подстать: лидер чемпионата и без пяти минут чемпион «Локомотив», а также «Зенит», рвущийся в зону Лиги чемпионов.

Хабаровчане же выглядят совсем уныло, в весеннем отрезке чемпионата проиграв пять матчей из шести.

За 26 туров «СКА» набрал лишь 13 очков — меньше после этого отрезка было только у «Химок» (10) в 2009 году.

Хабаровский клуб в случае поражения может официально лишиться шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе уже в этом туре.

«Тосно» — «Амкар» (Стадион Петровский, 16:30 мск)

У «Тосно» ситуация намного легче, чем у хабаровчан, но тоже не из простых. Для того, чтобы избежать прямого вылета и хотя бы попасть в зону стыковых матчей, клубу из Ленинградской области необходимо набирать очки и ждать осечки идущего вровень «Анжи».

При этом, безусловно, настроение в команде просто шикарное.

Победа над «Спартаком» в полуфинале Кубка России должна воодушевить футболистов на оставшиеся четыре тура.

И календарь тоснинцам в этом может помочь: помимо игры с «Амкаром», команду ждут встречи с «Ростовом», «Динамо» и «Уфой». За очки в этих играх определенно можно бороться.