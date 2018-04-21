«Анжи» — «Урал»: поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Флеш-интервью главного тренера «Урала» Александр Тарханов после победы над «Анжи» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России (1:0) было сорвано из-за бурного выяснения отношений за кадром. Специалист успел подчеркнуть, что игра носила напряженный характер, в том числе и для судей, после чего включение было прервано.

ЧТО СКАЗАЛ ТАРХАНОВ

— Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, «Анжи» вылезает с предпоследнего места. Напряжение было сильнейшее. В том числе и для судейства. Судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».

ЧТО БЫЛО ЗА КАДРОМ

Часть слов во время флеш-интервью Тарханова была заглушена потоком нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не стало известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, вне игры не видел?».

КТО СУДИЛ ИГРУ

Игру в Каспийске обслуживал главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ему помогали Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва).

СПОРНЫЙ МОМЕНТ

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде — здесь.

ЧТО СКАЗАЛ «ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ» РФС

И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал инцидент в разговоре с корреспондентом «СЭ» Ильей АНДРЕЕВЫМ.

— Собираем информацию. Все живы-здоровы. Я знаю, что кто-то что-то крикнул, арбитры все это отметили. Виновные в этом инциденте устанавливаются, — сказал Егоров, который только на этой неделе принял дела после отставки Андрея Будогосского.

— То есть никакого рукоприкладства не было?

— Конечно, не было. У нас XXI век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.

— Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?

— Естественно.

— Но кто ругался, вам неизвестно?