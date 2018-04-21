«Анжи» — «Урал»: поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?
Подробности скандала после игры в Каспийске.
Подробности скандала после игры в Каспийске.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ЧТО СКАЗАЛ ТАРХАНОВ
— Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, «Анжи» вылезает с предпоследнего места. Напряжение было сильнейшее. В том числе и для судейства. Судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».
ЧТО БЫЛО ЗА КАДРОМ
Часть слов во время
КТО СУДИЛ ИГРУ
Игру в Каспийске обслуживал главный арбитр Кирилл Левников из
СПОРНЫЙ МОМЕНТ
После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде — здесь.
ЧТО СКАЗАЛ «ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ» РФС
И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал инцидент в разговоре с корреспондентом «СЭ» Ильей АНДРЕЕВЫМ.
— Собираем информацию. Все
— То есть никакого рукоприкладства не было?
— Конечно, не было. У нас XXI век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.
— Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?
— Естественно.
— Но кто ругался, вам неизвестно?
— Пока не знаю. Я только прилетел. Мне ребята сказали, что все отметили в протоколе. Повторюсь — информация собирается.
|Вадим Скрипченко
|Александр Тарханов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)