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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Анжи» — «Урал»: поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?

Подробности скандала после игры в Каспийске.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Флеш-интервью главного тренера «Урала» Александр Тарханов после победы над «Анжи» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России (1:0) было сорвано из-за бурного выяснения отношений за кадром. Специалист успел подчеркнуть, что игра носила напряженный характер, в том числе и для судей, после чего включение было прервано.

ЧТО СКАЗАЛ ТАРХАНОВ

— Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, «Анжи» вылезает с предпоследнего места. Напряжение было сильнейшее. В том числе и для судейства. Судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».

ЧТО БЫЛО ЗА КАДРОМ

Часть слов во время флеш-интервью Тарханова была заглушена потоком нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не стало известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, вне игры не видел?».

КТО СУДИЛ ИГРУ

Игру в Каспийске обслуживал главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ему помогали Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва).

СПОРНЫЙ МОМЕНТ

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде — здесь.

ЧТО СКАЗАЛ «ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ» РФС

И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал инцидент в разговоре с корреспондентом «СЭ» Ильей АНДРЕЕВЫМ.

— Собираем информацию. Все живы-здоровы. Я знаю, что кто-то что-то крикнул, арбитры все это отметили. Виновные в этом инциденте устанавливаются, — сказал Егоров, который только на этой неделе принял дела после отставки Андрея Будогосского.

— То есть никакого рукоприкладства не было?

— Конечно, не было. У нас XXI век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.

— Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?

— Естественно.

— Но кто ругался, вам неизвестно?

— Пока не знаю. Я только прилетел. Мне ребята сказали, что все отметили в протоколе. Повторюсь — информация собирается.

Анжи 0:1
Первый тайм: 0:0
Урал
21.04.2018, 19:00 Зрители: 9500 основной раунд: 27-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Александр Тарханов
Голы
6 Эрик Бикфалви (П. Бумаль) 84′
Составы
Владимир Полуяхтов 3
11′ Мирал Самарджич 52
Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
Хуан Эдуардо Лескано 99
57′ Иван Маркелов 88
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
64′ Георгий Лория 47
Александр Будаков 98
63′ Магомед Мусалов 5
Александр Прудников 49
81′ Сергей Брызгалов 92
90′ Амур Калмыков 90
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 29′
5 Доминик Динга
58 Отман Эль-Кабир 37′
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль
92 Роман Емельянов 39′
94 Алексей Евсеев 90′
32 Никита Глушков
18 Владимир Ильин 86′
57 Артем Фидлер
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
8 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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