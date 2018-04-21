Проверка системы выкатывания поля состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
В России построили тягач «Вощина-1»
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Визажист превращается в мульт-героинь с помощью хиджаба
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан0
Беневенто1
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика0
Химки0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам3
Монако1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен3
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц1
Кан1
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза2
Анже0
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д4
Байер0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи0
Урал1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель5
Лилль1
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта1
Валенсия1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград4
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д4
Ворскла2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг2
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф0
Герта3
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-960
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт2
Вердер0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел4
Олимпиец1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Рома3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Волгарь3
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Бромвич Альбион2
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург4
Динамо СПб3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей3
Томь2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Тюмень2
Футбол. Премьер-лига
22.04
СКА-Хабаровск
Динамо М
Все события
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Венгер в «Зените». Это реально?
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
22:57 (мск), источник: ТАСС

Проверка системы выкатывания поля состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»

ТАСС, 21 апреля. Проверка системы выкатывания поля прошла на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит».

Отмечается, что процесс выкатывания занял около четырех часов. Поле приводится в движение 294 железными роликами, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговыми модулями, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, для уменьшения нагрузки на механизмы — система воздушных подушек.

«Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени, — говорится в сообщении пресс-службы. — Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона “Санкт-Петербург”, естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для нашего газона в преддверии важной игры».

На стадионе «Санкт-Петербург» 29 апреля пройдет матч «Зенит» — ЦСКА в рамках 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Венгер в «Зените». Это реально?
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Бердыев Карпина обыграть не смог. Обзор матча «Рубин» - «Ростов»
Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место в РФПЛ
Игровой свитер Овечкина — шестой среди самых продаваемых в НХЛ
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь