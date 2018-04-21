Проверка системы выкатывания поля состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»

Отмечается, что процесс выкатывания занял около четырех часов. Поле приводится в движение 294 железными роликами, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговыми модулями, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, для уменьшения нагрузки на механизмы — система воздушных подушек.

«Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени, — говорится в сообщении пресс-службы. — Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона “Санкт-Петербург”, естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для нашего газона в преддверии важной игры».