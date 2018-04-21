Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Если у тренера спросить что-то про неудобных соперников, в десяти случаях из десяти последует ответ: «Такие вещи интересны только болельщикам и журналистам». Футболисты начнут твердить о сериях, которые рано или поздно заканчиваются, однако каждая новая неудача/успех (нужное — подчеркнуть) откладываются где-то в подкорке, и порой проявляется на поле. Вот и «Урал» начал игру с регулярно обыгрываемым «Анжи» так, словно приехал не в гости к отчаянно сражающемуся за жизнь аутсайдеру, а принимал обреченного соперника в Екатеринбурге.

Атакующий квартет «шмелей» в некоторых эпизодах словно не замечал оппонентов, но то точность подводила, как в случае с запустившим мяч на трибуны из отличной позиции Евсеевым, то защитники махачкалинцев выручали, как успевший прервать потенциально голевой пас Ильина на Эль-Кабира Мусалов.

Впрочем, ближе к середине первого тайма «Анжи» наконец-то вышел на проектные мощности, и уже Годзюру пришлось вытягивать из угла сложнейший удар Хубулова.

И все же активность хозяев была эпизодической, а игровой перевес «Урала» — практически постоянным. Как и расточительность екатеринбуржцев. Выше бил из центра штрафной оставленный без присмотра Емельянов, хватался за голову Бикфалви, наносивший удар в противоход Лории, ухитрившемуся все же отбить мяч ногой. В итоге голкипер покинул поле из-за травмы, а Вадим Скрипченко пошел ва-банк, поменяв защитника на нападающего Прудникова. Не помогло, и в конце концов Бикфалви из-за штрафной потрясающим ударом на исполнение отправил мяч за спину Будакову в верхний угол.

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ЦИФРЫ

4 матча после возвращения в премьер-лигу провел в Каспийске «Урал» и набрал в них 10 очков (+3=1).

100-й румынский гол в РФПЛ забил Эрик Бикфалфи. По числу мячей (13) он уступает только экс-форварду «Кубани» Букуру (19).

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Очень напряженная игра. Мы хотим повыше подняться, соперник — вылезти из опасной зоны. Сумасшедшее напряжение! Судить такие матчи сложно, и арбитры ошибались как в одну, так и в другую сторону.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»: