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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место

Балансирующий на грани вылета «Анжи» уступил дома «Уралу» (0:1), после чего екатеринбуржцы поднялись на шестое место.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Если у тренера спросить что-то про неудобных соперников, в десяти случаях из десяти последует ответ: «Такие вещи интересны только болельщикам и журналистам». Футболисты начнут твердить о сериях, которые рано или поздно заканчиваются, однако каждая новая неудача/успех (нужное — подчеркнуть) откладываются где-то в подкорке, и порой проявляется на поле. Вот и «Урал» начал игру с регулярно обыгрываемым «Анжи» так, словно приехал не в гости к отчаянно сражающемуся за жизнь аутсайдеру, а принимал обреченного соперника в Екатеринбурге.

Атакующий квартет «шмелей» в некоторых эпизодах словно не замечал оппонентов, но то точность подводила, как в случае с запустившим мяч на трибуны из отличной позиции Евсеевым, то защитники махачкалинцев выручали, как успевший прервать потенциально голевой пас Ильина на Эль-Кабира Мусалов.

Впрочем, ближе к середине первого тайма «Анжи» наконец-то вышел на проектные мощности, и уже Годзюру пришлось вытягивать из угла сложнейший удар Хубулова.

И все же активность хозяев была эпизодической, а игровой перевес «Урала» — практически постоянным. Как и расточительность екатеринбуржцев. Выше бил из центра штрафной оставленный без присмотра Емельянов, хватался за голову Бикфалви, наносивший удар в противоход Лории, ухитрившемуся все же отбить мяч ногой. В итоге голкипер покинул поле из-за травмы, а Вадим Скрипченко пошел ва-банк, поменяв защитника на нападающего Прудникова. Не помогло, и в конце концов Бикфалви из-за штрафной потрясающим ударом на исполнение отправил мяч за спину Будакову в верхний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

4 матча после возвращения в премьер-лигу провел в Каспийске «Урал» и набрал в них 10 очков (+3=1).

100-й румынский гол в РФПЛ забил Эрик Бикфалфи. По числу мячей (13) он уступает только экс-форварду «Кубани» Букуру (19).

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Очень напряженная игра. Мы хотим повыше подняться, соперник — вылезти из опасной зоны. Сумасшедшее напряжение! Судить такие матчи сложно, и арбитры ошибались как в одну, так и в другую сторону.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Маловато острых ситуаций. Не хватало осмысленности. Было много эмоций и желания, но этого недостаточно, чтобы забивать и выигрывать. Как правило, в таких играх, когда победа нужна как воздух, приходится раскрываться. Обидно проигрывать, но жизнь продолжается.

Анжи 0:1
Первый тайм: 0:0
Урал
21.04.2018, 19:00 Зрители: 9500 основной раунд: 27-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Александр Тарханов
Голы
6 Эрик Бикфалви (П. Бумаль) 84′
Составы
Владимир Полуяхтов 3
11′ Мирал Самарджич 52
Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
Хуан Эдуардо Лескано 99
57′ Иван Маркелов 88
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
64′ Георгий Лория 47
Александр Будаков 98
63′ Магомед Мусалов 5
Александр Прудников 49
81′ Сергей Брызгалов 92
90′ Амур Калмыков 90
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 29′
5 Доминик Динга
58 Отман Эль-Кабир 37′
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль
92 Роман Емельянов 39′
94 Алексей Евсеев 90′
32 Никита Глушков
18 Владимир Ильин 86′
57 Артем Фидлер
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
8 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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