Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место
Балансирующий на грани вылета «Анжи» уступил дома «Уралу» (0:1), после чего екатеринбуржцы поднялись на шестое место.
Балансирующий на грани вылета «Анжи» уступил дома «Уралу» (0:1), после чего екатеринбуржцы поднялись на шестое место.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Если у тренера спросить
Впрочем, ближе к середине первого тайма «Анжи»
И все же активность хозяев была эпизодической, а игровой перевес «Урала» — практически постоянным. Как и расточительность екатеринбуржцев. Выше бил из центра штрафной оставленный без присмотра Емельянов, хватался за голову Бикфалви, наносивший удар в противоход Лории, ухитрившемуся все же отбить мяч ногой. В итоге голкипер покинул поле
ЦИФРЫ
4 матча после возвращения в
100-й румынский гол в РФПЛ забил Эрик Бикфалфи. По числу мячей (13) он уступает только
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Очень напряженная игра. Мы хотим повыше подняться, соперник — вылезти из опасной зоны. Сумасшедшее напряжение! Судить такие матчи сложно, и арбитры ошибались как в одну, так и в другую сторону.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
— Маловато острых ситуаций. Не хватало осмысленности. Было много эмоций и желания, но этого недостаточно, чтобы забивать и выигрывать. Как правило, в таких играх, когда победа нужна как воздух, приходится раскрываться. Обидно проигрывать, но жизнь продолжается.
|Вадим Скрипченко
|Александр Тарханов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)