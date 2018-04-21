Сначала «Газзаев», а теперь «Карпов». Дикторы против Карпина
Матч «Рубин» — «Ростов» (1:1) в Казани был примечателен еще и тем, что диктор на «Центральном» исковеркал фамилию главного тренера ростовчан.
Матч «Рубин» — «Ростов» (1:1) в Казани был примечателен еще и тем, что диктор на «Центральном» исковеркал фамилию главного тренера ростовчан.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани
— В Краснодаре вас объявили Валерий Газзаев, а в Казани — Валерий Карпов. У вас есть этому объяснение? — спросили Карпина.
— Не знаю, надо спросить у тех, кто это говорил.
— Оцените игру «Ростова».
— Пропущенный гол сыграл нам в плюс. После него пропала скованность, но она вернулась после нашего мяча. Все проблемы лежат в области психологии.
— Почему сегодня самыми активными были крайние защитники — Байрамян и Паршивлюк?
— В атаке или в защите?
— Везде!
— Потому что схема с пятью защитниками предполагает активность фланговых игроков.
— Почему Паршивлюк так мало обыгрывает один в один? Это ваша установка?
— Да, запрещаю ему обыгрывать! Что уж вы такое говорите? Спасибо.
Курбан Бердыев после матча не выглядел очень расстроенным. По словам тренера стало понятно, что концовку сезона тренерский штаб казанцев проведет в экспериментах, ведь турнирная ситуация это позволяет.
— Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым — Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна, — сказал Бердыев.
— Оцените, пожалуйста, игру Шекари. Ощущение, что он пока волнуется.
— Да, есть такое. Если вы помните Азмуна, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность.
— Действия Кудряшова и Граната в моменте с голом — не уровень «Рубина»?
— Нет. Там больше Егор Сорокин упустил игрока, и на дальней штанге преимущество в одного человека «Ростов» реализовал.
— Сейчас для «Рубина» не существует турнирной мотивации. Кому еще из молодых будете доверять, может быть, выпускать с первых минут?
— Коновалову, Шекари будем давать возможность. Голдобин неплохо выглядит в тренировочном процессе. Пока есть возможность, будем давать игровую практику.
|Курбан Бердыев
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)