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22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сначала «Газзаев», а теперь «Карпов». Дикторы против Карпина

Матч «Рубин» — «Ростов» (1:1) в Казани был примечателен еще и тем, что диктор на «Центральном» исковеркал фамилию главного тренера ростовчан.

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани

— В Краснодаре вас объявили Валерий Газзаев, а в Казани — Валерий Карпов. У вас есть этому объяснение? — спросили Карпина.

— Не знаю, надо спросить у тех, кто это говорил.

— Оцените игру «Ростова».

— Пропущенный гол сыграл нам в плюс. После него пропала скованность, но она вернулась после нашего мяча. Все проблемы лежат в области психологии.

— Почему сегодня самыми активными были крайние защитники — Байрамян и Паршивлюк?

— В атаке или в защите?

— Везде!

— Потому что схема с пятью защитниками предполагает активность фланговых игроков.

— Почему Паршивлюк так мало обыгрывает один в один? Это ваша установка?

— Да, запрещаю ему обыгрывать! Что уж вы такое говорите? Спасибо.

Курбан Бердыев после матча не выглядел очень расстроенным. По словам тренера стало понятно, что концовку сезона тренерский штаб казанцев проведет в экспериментах, ведь турнирная ситуация это позволяет.

— Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым — Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна, — сказал Бердыев.

— Оцените, пожалуйста, игру Шекари. Ощущение, что он пока волнуется.

— Да, есть такое. Если вы помните Азмуна, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность.

— Действия Кудряшова и Граната в моменте с голом — не уровень «Рубина»?

— Нет. Там больше Егор Сорокин упустил игрока, и на дальней штанге преимущество в одного человека «Ростов» реализовал.

— Сейчас для «Рубина» не существует турнирной мотивации. Кому еще из молодых будете доверять, может быть, выпускать с первых минут?

— Коновалову, Шекари будем давать возможность. Голдобин неплохо выглядит в тренировочном процессе. Пока есть возможность, будем давать игровую практику.

Рубин 1:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
21.04.2018, 16:30 Зрители: 5820 основной раунд: 27-й тур Центральный
Главные тренеры
Курбан Бердыев Валерий Карпин
Голы
40′ Кристиан Нобоа 66
4 Сергей Паршивлюк (А. Ионов, Э. Шомуродов) 67′
Составы
Сослан Джанаев 35
Олег Кузьмин 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Кристиан Нобоа 66
Ивелин Попов 71
63′ Рифат Жемалетдинов 96
Карадениз Гекдениз 61
74′ Вячеслав Подберезкин 7
Реза Шекари 77
83′ Павел Могилевец 18
Игорь Коновалов 15
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
12 Алексей Ионов
14 Элдор Шомуродов
84 Александр Гацкан (к)
19 Хорен Байрамян 74′
77 Дмитрий Скопинцев
7 Артур Юсупов 61′
10 Александр Зуев
21 Александр Сапета 46′
8 Аяз Гулиев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
14 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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