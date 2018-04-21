Сначала «Газзаев», а теперь «Карпов». Дикторы против Карпина

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани

— В Краснодаре вас объявили Валерий Газзаев, а в Казани — Валерий Карпов. У вас есть этому объяснение? — спросили Карпина.

— Не знаю, надо спросить у тех, кто это говорил.

— Оцените игру «Ростова».

— Пропущенный гол сыграл нам в плюс. После него пропала скованность, но она вернулась после нашего мяча. Все проблемы лежат в области психологии.

— Почему сегодня самыми активными были крайние защитники — Байрамян и Паршивлюк?

— В атаке или в защите?

— Везде!

— Потому что схема с пятью защитниками предполагает активность фланговых игроков.

— Почему Паршивлюк так мало обыгрывает один в один? Это ваша установка?

— Да, запрещаю ему обыгрывать! Что уж вы такое говорите? Спасибо.

Курбан Бердыев после матча не выглядел очень расстроенным. По словам тренера стало понятно, что концовку сезона тренерский штаб казанцев проведет в экспериментах, ведь турнирная ситуация это позволяет.

— Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым — Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна, — сказал Бердыев.

— Оцените, пожалуйста, игру Шекари. Ощущение, что он пока волнуется.

— Да, есть такое. Если вы помните Азмуна, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность.

— Действия Кудряшова и Граната в моменте с голом — не уровень «Рубина»?

— Нет. Там больше Егор Сорокин упустил игрока, и на дальней штанге преимущество в одного человека «Ростов» реализовал.

— Сейчас для «Рубина» не существует турнирной мотивации. Кому еще из молодых будете доверять, может быть, выпускать с первых минут?