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19:54 (мск), источник: Советский спорт

Бердыев Карпина обыграть не смог. Как «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

«Советский спорт» о матче «Рубин» — «Ростов» — 1:1.

Источник: РИА "Новости"

ЮБИЛЕЙ «РУБИНА»

Неделя перед игрой с «Ростовом» выдалась для «Рубина» праздничной. Клуб из столицы Татарстана праздновал свое 60-летие. По этому случаю пресс-служба казанского клуба подготовила ряд милых роликов от бывших футболистов, которые когда-то приводили команду к большим победам.

Например, Александр Бухаров отметил, что именно «Рубин» дал ему путь в футбол. Интересно, что нападающий сейчас в статусе свободного агента тренируется в составе казанцев. Вполне возможно, что летом нападающий подпишет контракт с родным клубом.

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В честь праздники за три часа до стартового свистка на стадионе «Центральный» началась автограф-сессия Романа Шаронова, Макбета Сибайи и многих других легенд клуба. С развлекательной программой в этот день на легендарном «Центральном» все было в порядке.

18 ЭКС-РОСТОВЧАН

Утром в день матча с «Ростовом» «Рубин» объявил об очередном кадровом решении. Должность генерального директора клуба занял Рустем Сайманов. Именно он собирал «золотой» «Рубин», а также сделал многое для «серебра» желто-синих в 2016 году, которых тогда возглавлял Курбан Бердыев.

Интересно, что о других перестановках в казанском клубе еще официально не объявили. Хотя, например, бывший пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский уже вовсю занимается пиаром в «Рубине», а экс-исполнительный директор желто-синих Константин Дзюба занял аналогичную должность в клубе из столицы Татарстана.

Всего в команде Бердыева сейчас насчитывается 8 бывших футболистов ростовчан, 6 тренеров, переводчица Ада Назырова. Всего выходит 18 человек (вместе с Дзюбой и Бодылевским), которые еще в прошлом сезоне работали в «Ростове». Уникальная ситуация, которая очередной раз показывает, что Курбан Бекиевич своих людей ценит и доверяет.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

За полтора часа до начала традиционный приезд команд. Только на этот раз получилось намного трогательнее, чем обычно.

«Ростов» встречал Павел Могилевец, который зимние сборы проходил с Валерием Карпиным. Полузащитник обнял каждого бывшего одноклубника.

Продолжились объятия на поле. Там общительнее всех оказался Сердар Азмун. Из-за дисквалификации нападающий матч пропустил, но шанс увидеть старых друзей иранец не упустил. У гостей тоже не обошлось без потерь. Из-за перебора «желтых» дома остался лидер команды Тимофей Калачев, а Бьорн Сигурдарсон получил травму на предматчевой тренировке.

В итоге место Азмуна занял Рифат Жемалетдинов, Калачева заменил Сапета, а Сигурдарсона Элдор Шомуродов.

ШЕДЕВР НОБОА

Начался матч с забавной ошибки диктора. Видимо, работник «Рубина» переволновался и объявил что «Ростов» тренирует Валерий Карпов. Немногочисленная публика отреагировала смехом. Сам Карпин же первый тайм смотрел эмоционально. Постоянно руководил своей командой с бровки. Больше всех доставалось Сергею Паршивлюку.

Бердыев же весь первый тайм простоял на границе технической зоны. Оттуда же тренер хозяев наблюдал и прекрасный гол Кристиана Нобоа. Эквадорец в касание пробил из-за пределов штрафной точно в «девятку». Желто-синие ответили ударом Шомуродова в перекладину.

Во втором тайме «Рубин» «заснул», а «Ростов» на протяжении десятка минут показывал весьма симпатичный футбол. Этого хватило, чтобы увезти из Казани важное очко. Алексей Ионов навесил с фланга, а Паршивлюк уверенно расстрелял Джанаева — 1:1.

В итоге до конца матча счет так и не изменился. «Ростов» добыл важную ничью, а «Рубин» не смог сделать себе подарок на день рождения.

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Рубин 1:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
21.04.2018, 16:30 Зрители: 5820 основной раунд: 27-й тур Центральный
Главные тренеры
Курбан Бердыев Валерий Карпин
Голы
40′ Кристиан Нобоа 66
4 Сергей Паршивлюк (А. Ионов, Э. Шомуродов) 67′
Составы
Сослан Джанаев 35
Олег Кузьмин 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Кристиан Нобоа 66
Ивелин Попов 71
63′ Рифат Жемалетдинов 96
Карадениз Гекдениз 61
74′ Вячеслав Подберезкин 7
Реза Шекари 77
83′ Павел Могилевец 18
Игорь Коновалов 15
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
12 Алексей Ионов
14 Элдор Шомуродов
84 Александр Гацкан (к)
19 Хорен Байрамян 74′
77 Дмитрий Скопинцев
7 Артур Юсупов 61′
10 Александр Зуев
21 Александр Сапета 46′
8 Аяз Гулиев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
14 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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