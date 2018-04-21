Бердыев Карпина обыграть не смог. Как «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
«Советский спорт» о матче «Рубин» — «Ростов» — 1:1.
«Советский спорт» о матче «Рубин» — «Ростов» — 1:1.
ЮБИЛЕЙ «РУБИНА»
Неделя перед игрой с «Ростовом» выдалась для «Рубина» праздничной. Клуб из столицы Татарстана праздновал свое 60-летие. По этому случаю
Например, Александр Бухаров отметил, что именно «Рубин» дал ему путь в футбол. Интересно, что нападающий сейчас в статусе свободного агента тренируется в составе казанцев. Вполне возможно, что летом нападающий подпишет контракт с родным клубом.
В честь праздники за три часа до стартового свистка на стадионе «Центральный» началась
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Утром в день матча с «Ростовом» «Рубин» объявил об очередном кадровом решении. Должность генерального директора клуба занял Рустем Сайманов. Именно он собирал «золотой» «Рубин», а также сделал многое для «серебра»
Интересно, что о других перестановках в казанском клубе еще официально не объявили. Хотя, например, бывший
Всего в команде Бердыева сейчас насчитывается 8 бывших футболистов ростовчан, 6 тренеров, переводчица Ада Назырова. Всего выходит 18 человек (вместе с Дзюбой и Бодылевским), которые еще в прошлом сезоне работали в «Ростове». Уникальная ситуация, которая очередной раз показывает, что Курбан Бекиевич своих людей ценит и доверяет.
ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
За полтора часа до начала традиционный приезд команд. Только на этот раз получилось намного трогательнее, чем обычно.
Продолжились объятия на поле. Там общительнее всех оказался Сердар Азмун.
В итоге место Азмуна занял Рифат Жемалетдинов, Калачева заменил Сапета, а Сигурдарсона Элдор Шомуродов.
ШЕДЕВР НОБОА
Начался матч с забавной ошибки диктора. Видимо, работник «Рубина» переволновался и объявил что «Ростов» тренирует Валерий Карпов. Немногочисленная публика отреагировала смехом. Сам Карпин же первый тайм смотрел эмоционально. Постоянно руководил своей командой с бровки. Больше всех доставалось Сергею Паршивлюку.
Бердыев же весь первый тайм простоял на границе технической зоны. Оттуда же тренер хозяев наблюдал и прекрасный гол Кристиана Нобоа. Эквадорец в касание пробил
Во втором тайме «Рубин» «заснул», а «Ростов» на протяжении десятка минут показывал весьма симпатичный футбол. Этого хватило, чтобы увезти из Казани важное очко. Алексей Ионов навесил с фланга, а Паршивлюк уверенно расстрелял Джанаева — 1:1.
В итоге до конца матча счет так и не изменился. «Ростов» добыл важную ничью, а «Рубин» не смог сделать себе подарок на день рождения.
|Курбан Бердыев
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)