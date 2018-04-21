«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура РФПЛ
ТАСС, 21 апреля. «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной
ТАСС, 21 апреля. «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной
Гол в составе «Рубина» на 40-й минуте забил Кристиан Нобоа. В составе «Ростова» отличился Сергей Паршивлюк (67).
Паршивлюк отличился в матче чемпионата России впервые с 15 мая 2014 года, когда забил второй мяч «Спартака» в матче 30-го тура с «Динамо» (3:2 дома). Ранее в сезоне крайний защитник смог отличиться в игре Кубка страны с «Амкаром» (1:1, 9:10 в серии пенальти). Дважды в течение сезона Паршивлюку удавалось отличиться только в сезоне-2013/14.
«Рубин» не проигрывает четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице с 35 очками. «Ростов» идет на 11-м месте (31).
В следующем матче 29 апреля «Ростов» примет «Тосно», 30 апреля «Рубин» сыграет в гостях с московским «Динамо».
|Курбан Бердыев
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)