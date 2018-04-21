«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура РФПЛ

Паршивлюк отличился в матче чемпионата России впервые с 15 мая 2014 года, когда забил второй мяч «Спартака» в матче 30-го тура с «Динамо» (3:2 дома). Ранее в сезоне крайний защитник смог отличиться в игре Кубка страны с «Амкаром» (1:1, 9:10 в серии пенальти). Дважды в течение сезона Паршивлюку удавалось отличиться только в сезоне-2013/14.