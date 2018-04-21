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19:08 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура РФПЛ

ТАСС, 21 апреля. «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

Гол в составе «Рубина» на 40-й минуте забил Кристиан Нобоа. В составе «Ростова» отличился Сергей Паршивлюк (67).

Паршивлюк отличился в матче чемпионата России впервые с 15 мая 2014 года, когда забил второй мяч «Спартака» в матче 30-го тура с «Динамо» (3:2 дома). Ранее в сезоне крайний защитник смог отличиться в игре Кубка страны с «Амкаром» (1:1, 9:10 в серии пенальти). Дважды в течение сезона Паршивлюку удавалось отличиться только в сезоне-2013/14.

«Рубин» не проигрывает четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице с 35 очками. «Ростов» идет на 11-м месте (31).

В следующем матче 29 апреля «Ростов» примет «Тосно», 30 апреля «Рубин» сыграет в гостях с московским «Динамо».

Рубин 1:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
21.04.2018, 16:30 Зрители: 5820 основной раунд: 27-й тур Центральный
Главные тренеры
Курбан Бердыев Валерий Карпин
Голы
40′ Кристиан Нобоа 66
4 Сергей Паршивлюк (А. Ионов, Э. Шомуродов) 67′
Составы
Сослан Джанаев 35
Олег Кузьмин 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Кристиан Нобоа 66
Ивелин Попов 71
63′ Рифат Жемалетдинов 96
Карадениз Гекдениз 61
74′ Вячеслав Подберезкин 7
Реза Шекари 77
83′ Павел Могилевец 18
Игорь Коновалов 15
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
12 Алексей Ионов
14 Элдор Шомуродов
84 Александр Гацкан (к)
19 Хорен Байрамян 74′
77 Дмитрий Скопинцев
7 Артур Юсупов 61′
10 Александр Зуев
21 Александр Сапета 46′
8 Аяз Гулиев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
14 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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