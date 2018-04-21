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18:44 (мск), источник: Советский спорт

«Анжи» — «Урал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

Запасные: Будаков, Сугробов, Армаш, Бакаев, Глебов, Хамдамов, Прудников, Яковлев, Будковский, Калмыков, Поку.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Динга, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Чернов, Бевеев, Балажиц, Фидлер, Бавин, Манучарян, Глушков, Егорычев, Портнягин.

Игра в Каспийске начнется в 19:00 мск.

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