Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
«Анжи» — «Урал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России.
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Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.
Запасные: Будаков, Сугробов, Армаш, Бакаев, Глебов, Хамдамов, Прудников, Яковлев, Будковский, Калмыков, Поку.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Динга, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль,
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Чернов, Бевеев, Балажиц, Фидлер, Бавин, Манучарян, Глушков, Егорычев, Портнягин.
Игра в Каспийске начнется в 19:00 мск.