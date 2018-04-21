Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
Глушакова называют вредителем. За что?
Говорят, он не просто плохо играет, а мешает «Спартаку» специально.
Говорят, он не просто плохо играет, а мешает «Спартаку» специально.
Дмитрий Егоров
Ещё раз о Глушакове — он ведь просто пристрелил «Спартак». Команда мучилась весь сезон, хоть и выдала конвульсивную серию без поражений, в которой было больше конкретного исполнительского мастерства, чем игрового запаса. Но, кряхтя, она тащилась к победе в Кубке, которая должна была залечить страдания этого послечемпионского сезона. Но именно капитан устроил эвтаназию.
Спартаковская публика объелась стремящимися к легендарности личностями и готова переваривать их за ошибки: хоть Аленичева, хоть Промеса, которого тоже начали уничтожать на трибунах после пары неудачных матчей. Но Антон забил «Крыльям», потом ещё три «Анжи» — и стало ясно, кто тут босс.
Причём наплевать на всё хорошее, что Глушаков делал раньше для болельщиков или команды, в футболе не существует ничего, кроме результата здесь и сейчас. Так что вместо томных речей и обещаний
Но меня не так сильно смущает концентрация на персоне капитана, как доказательная база обвинений. Для оценки безразличия и намеренного вредительства Глушакова. Для этого отлично подойдёт матч с «Тосно». Возьмём, например, якобы очевидный эпизод с голом ленинградцев на 89-й минуте и разобьём его на три фазы.
Вариант 1
Фаза 1. Глушаков валяется на заднице в центре поля, пока мяч скачет мимо него. Вместо того, чтобы спешить к эпизоду, капитан
Фаза 2. Он не успевает на подбор и позволяет «Тосно» начать атаку вторым темпом через фланг.
Фаза 3. Денис видит свободного Жигулёва, но игнорирует соперника, который спокойно отдаст голевой пас.
В итоге, в одном эпизоде капитан теряет концентрацию, нарушает дисциплину, не успевает, а его команда пропускает решающий мяч.
Вариант 2
Фаза 1. Глушаков вовремя оттягивается назад, перехватывает мяч, скидывает партнёру и получает удар по ноге. Это грубый фол, после которого «Спартак» получит минимум минуту времени не только на отдых и владение мячом, но и на осознание, что «Тосно» всей командой перешёл на чужую половину. Денис мог бы остаться лежать на земле и требовать выбить мяч, но продолжил участие в эпизоде.
Фаза 2. Он успевает остановить атаку и оттесняет соперника от штрафной. И здесь довольно странно выглядят действия Фернандо, бросающего Илью Жигулёва на радиусе штрафной и прибегающего сначала к Глушакову, а потом на фланг.
Фаза 3. Глушаков остается со своим игроком и не видит, что у него за спиной. Не передают уже 15 секунд гуляющего в одиночестве Жигулева и центральные защитники. В итоге, Илья отдает голевой пас.
Вывод:
И что мы видим? Саботаж Глушакова или общекомандную растерянность и расхлябанность?
Довольно интересно трактовать и эпизод на 120-й минуте, когда Глушаков вышел на один на один.
Вариант 1
После идеальной передачи Фернандо, Глушаков спотыкается и ковыряет мяч в сторону. Это показатель плохой готовности и, как писали некоторые, небрежность и безразличие.
Вариант 2
Если присмотреться к эпизоду, то можно сделать вывод, что Зе и Адриано при позиционной атаке отсутствуют в точке остроты. При этом, Глушаков делает рывок, находит свободную зону, получает классную, но сильную передачу от Фернандо, обрабатывает её, но плохо попадает по мячу.
Вывод:
Если Денис был безразличен и не хотел забивать, то как он оказался на ударной позиции у чужих ворот?! Если он совсем не был готов, то откуда тогда этот рывок?!
Глушаков слишком много на себя берёт и жаждет концентрации внимания на себе в ущерб команде.
Вариант 1
Понимая, что игра не идёт, он всё равно исполняет пенальти и хоронит команду.
Вариант 2
Предъявляя претензии Глушакову и Каррере, люди
Вывод:
Так что это было: самолюбование Глушакова или неизбежное действие?
Популярно мнение, что матч с «Тосно» просто переполнил чашу терпения. Капитан отвратительно играет весь сезон, конфликтует с тренером и разрушает команду.
Вариант 1
Если в прошлом году он вёл команду к чемпионству, не только много работал в центре, но и забивал важные голы, то сейчас от него лишь проблемы. Возможно, единственное, за что Глушаков реально боролся — так это за новый трёхлетний контракт. Подписал, успокоился, перестал играть и тренироваться.
Вариант 2
Проблемы «Спартака» на старте сезона действительно совпали с затянувшимся подписанием контракта. Правда, там было много чего ещё, но мы вспомним несколько матчей.
В игре с «Марибором» Глушаков получил травму — без него команда играла плохо.
Он пропустил следующий поединок с «Тосно» — там была упущена победа в большинстве, Каррера впервые сказал, что не понимает игроков.
Не было Дениса и в игре с «Анжи» — тогда «Спартак» чуть не проиграл аутсайдеру дома и родился мем с Ещенко и «помогите». Главный тренер именно тогда подошёл вплотную к отставке.
Вывод:
Действительно ли Глушаков тянул команду вниз, учитывая, что, после восстановления, тут же забил «Ахмату» и «Севилье», а потом принёс победу в Туле?
Действительно ли он открыто конфликтует с Каррерой и саботирует занятия, учитывая, что тренер всё равно выпускает его в основе?
Действительно ли именно Глушаков мешал команде, которая не проигрывала в чемпионате с августа?!
Глушаков не бегает, не бьёт, не отбирает и всё здоровье оставляет в банке с самогоном.
Вариант 1
В этом сезоне был матч, во время которого Глушаков ни разу не вступил в единоборства — речь идёт о встрече с «Динамо». Но и дальше были проблемы.
Что ты жалуешься? Работай. В прошлом году за тебя Зобнин всё делал, а сейчас, когда он после травмы, мы видим — какой ты на самом деле.
Вариант 2
Сравнение с Зобниным, допущенное в некоторых СМИ, звучит уникально. Интересно, сколько вообще матчей провёл Роман на позиции опорника в прошлом сезоне: два или три?!
О растренированности и выводах так же пишут люди, ни разу не появлявшиеся на занятиях «Спартака» и вряд ли контактирующие с врачами или физиотерапевтами. Сочинительством можно заниматься сколько угодно, но лучше подкреплять обвинения фактами.
Есть смысл заявить и о том, что «Спартак» в этом сезоне сильно изменился. С тем же «Динамо» вышли аж четыре номинальных форварда,
Просто сравните. К Зе и Промесу раньше добавлялись отрабатывающий сзади Попов и ещё более надёжный Зобнин, а теперь — Мельгарехо с Адриано. О какой показательной аналитике игры Глушакова вообще может идти речь?
Да, Глушаков, безусловно — не тот. Он готов хуже, чем раньше. Но как быть с остальной командой?
Может быть, в этом сезоне прибавил хоть
Итог:
Так что же, только Глушаков находится под парами чемпионского самогона? Или есть глубинные проблемы в игре всей команды?
Говорят, что Глушаков должен перестать мучить «Спартак» и уйти сам, уступив место более сильному партнёру. Но кому?! Вот был в ротации Самсонов. Ушёл в «СКА-Хабаровск», не попадает в основу.
Из каждого утюга звучит фамилия Тимофеев. При всём уважении к Артёему — это пока мало на чём основанные грёзы. Парню 25-й год, и ему действительно нужно доказывать свою силу не только в мечтах болельщиков. Надеюсь, он восстановится и всем всё докажет.
Мы видели хорватского Лэмпарда Пашалича. Понравился?
До этого наслаждались Ромуло, Кариокой, Валикаевым, Махмудовым, Сабитовым.
Да, на горизонте есть
Всё! Других вариантов нет.
У Дениса, безусловно, ямка. И физическая, и психологическая. В эту ямку летят оскорбления и шарфы. Так бывает, повторюсь. Это нормальная участь спортсмена.
Но вот столь ли Глушаков всемогущ, что может потянуть за собой весь «Спартак»? Адекватны ли люди, выдумывающие, что он снизил требования к себе? Нормальны ли заявления, что Денис специально вредит клубу?
Да не смешите. Такое можно распространять либо из зависти, либо испытывая давнюю личную неприязнь. А и это, и другое, я уверен, — в данном случае присутствует. Глушаков слишком ярок, говорлив и открыт для нашего футбола. Таких пацанов, весёлых гопников, если и любят, то только на волне успеха. А дальше называют вредителями и делают крайними. Это проще всего, даже думать не надо…
|Массимо Каррера
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|7
|13
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|3
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)