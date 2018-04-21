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«Рубин» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 27-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 27-го тура российской
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Подберёзкин, Попов, Жемалетдинов.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Байрамян, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Сапета, Ионов, Шомуродов.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.