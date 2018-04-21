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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани сегодня, 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Подберёзкин, Попов, Жемалетдинов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Байрамян, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Сапета, Ионов, Шомуродов.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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