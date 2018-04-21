От Григоряна до Дзюбы. Кого в российском футболе больше всех ненавидят

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ГРИГОРЯН

Александр ГРИГОРЯН. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

У экстравагантного тренера с самым едким языком в российском футболе конфликты с болельщиками случаются часто. Еще в 2015 году Григорян называл фанатов своей команды, «СКА-Хабаровск», «червями» — такой необычной была реакция специалиста на слабую посещаемость стадиона. Прошлой осенью «Арарат» Григоряна встречался со СКА, и конфликт разгорелся с новой силой: тренер показал фанатам соперника средний палец и назвал их «кончеными свиньями». Той же осенью досталось и болельщикам «Торпедо». А после ухода из «Арарата» Григорян вступил в войну с болельщиками нового клуба — «Луча-Энергия». Дальневосточники сразу же выразили недовольство назначением специалиста, выпустили атрибутику и наклейки с оскорбительными посланиями Григоряну. Тот в ответ называл фанатов «лицемерами», «клоунами», «кучкой из 35 человек», «петушарами». На прошлой неделе в Воронеже конфликт достиг апогея — кто-то из фанатов «Луча» додумался бросить в Григоряна живого петуха. Спустя несколько дней тренер ушел в отставку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhmYp52FQZ9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhmYp52FQZ9/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Факелоны (@fieryforce2008)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-15T17:51:14+00:00">15 Апр 2018 в 10:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Артем ДЗЮБА

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Один из самых эпатажных футболистов России ссорился со многими. Быстров называл Дзюбу клептоманом после того, как у воспитанника «Зенита» в «Спартаке» были украдены деньги и найдены в куртке Артема. А сам Дзюба дал Быстрову прозвище «Изделие номер 23». Унаи Эмери получал от Дзюбы клеймо «Тренеришка», а Валерия Карпина футболист просто критиковал в прессе.

Фабио Капелло не вызывал футболиста в сборную, а Роберто Манчини ссылал в дубль. Но главный конфликт у Дзюбы — со «Спартаком». В частности, фанаты как-то поймали футболиста на парковке и обвинили его в отсутствии характера, а тот в ответ им грубил. Потом Дзюбу забрасывали баннерами сомнительного содержания а-ля «Дзюба — игрочишка», а после трансфера в «Зенит» отношения совсем испортились. Первое время игрока еще и отказывались принимать в Санкт-Петербурге — «вираж» остро реагировал на появление красно-белого воспитанника в городе.

Владимир БЫСТРОВ

Владимир БЫСТРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Поначалу Быстрова в Питере обожали. Талантливого воспитанника «Зенита» наделили красивым прозвищем «34-й скорый», аплодировали его игре, радовались голам. Но в 2005-м Быстров внезапно перешел в «Спартак», чего на Неве никто не понял. 16 октября в Москве красно-белые встречались с «Зенитом», и полузащитник в той игре заработал пенальти и вообще вел себя максимально активно. В 2008-м на «Петровском» появился остроумный баннер, на котором Быстров представлен в образе Голлума. Надпись на нем гласила: «А был ли он человеком?».

В 2009-м случилось беспрецедентное событие: Быстров решил вернуться в «Зенит». Этого поступка не понял вообще никто. Болельщики «Зенита» освистывали хавбека, аплодировали соперникам, которые выигрывали единоборства с ним, и не считали голы Быстрова. Угрожали. Только в 2010 году все успокоилось, когда Быстров встретился с активными фанатами «Зенита», и стороны пошли на мировую.

Роман ШИРОКОВ

Роман ШИРОКОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас экс-полузащитник сборной России в тени, но за годы насыщенной карьеры он успел наломать столько дров, что его поступки помнят и сейчас. Широков бросался камнями и в болельщиков «Зенита», и в собственный клуб, и в «Спартак» («Для нас “Спартак” вообще не соперник!»). Для него не имело значения, что подумают люди. Он показывал оскорбительный жест «виражу», называл спартаковцев «хрюшками» в Твиттере, конфликтовал с фанатами в аэропорту («Конем ты был, конем и остался»), говорил, что арбитру Сергею Карасеву подходит голубой цвет. А однажды Широков назвал болельщиков «Зенита» «дебилами».

Александр ТУКМАНОВ

Александр ТУКМАНОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс