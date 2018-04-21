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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

От Григоряна до Дзюбы. Кого в российском футболе больше всех ненавидят

Главный тренер «Луча-Энергия» Александр Григорян отправлен в отставку спустя несколько дней после того, как болельщики дальневосточного клуба бросили в него живого петуха. 51-летний специалист определенно входит в число людей, которых в нашем футболе не любят сильнее остальных.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ГРИГОРЯН

Александр ГРИГОРЯН. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

У экстравагантного тренера с самым едким языком в российском футболе конфликты с болельщиками случаются часто. Еще в 2015 году Григорян называл фанатов своей команды, «СКА-Хабаровск», «червями» — такой необычной была реакция специалиста на слабую посещаемость стадиона. Прошлой осенью «Арарат» Григоряна встречался со СКА, и конфликт разгорелся с новой силой: тренер показал фанатам соперника средний палец и назвал их «кончеными свиньями». Той же осенью досталось и болельщикам «Торпедо». А после ухода из «Арарата» Григорян вступил в войну с болельщиками нового клуба — «Луча-Энергия». Дальневосточники сразу же выразили недовольство назначением специалиста, выпустили атрибутику и наклейки с оскорбительными посланиями Григоряну. Тот в ответ называл фанатов «лицемерами», «клоунами», «кучкой из 35 человек», «петушарами». На прошлой неделе в Воронеже конфликт достиг апогея — кто-то из фанатов «Луча» додумался бросить в Григоряна живого петуха. Спустя несколько дней тренер ушел в отставку.

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Артем ДЗЮБА

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Один из самых эпатажных футболистов России ссорился со многими. Быстров называл Дзюбу клептоманом после того, как у воспитанника «Зенита» в «Спартаке» были украдены деньги и найдены в куртке Артема. А сам Дзюба дал Быстрову прозвище «Изделие номер 23». Унаи Эмери получал от Дзюбы клеймо «Тренеришка», а Валерия Карпина футболист просто критиковал в прессе.

Фабио Капелло не вызывал футболиста в сборную, а Роберто Манчини ссылал в дубль. Но главный конфликт у Дзюбы — со «Спартаком». В частности, фанаты как-то поймали футболиста на парковке и обвинили его в отсутствии характера, а тот в ответ им грубил. Потом Дзюбу забрасывали баннерами сомнительного содержания а-ля «Дзюба — игрочишка», а после трансфера в «Зенит» отношения совсем испортились. Первое время игрока еще и отказывались принимать в Санкт-Петербурге — «вираж» остро реагировал на появление красно-белого воспитанника в городе.

Владимир БЫСТРОВ

Владимир БЫСТРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Поначалу Быстрова в Питере обожали. Талантливого воспитанника «Зенита» наделили красивым прозвищем «34-й скорый», аплодировали его игре, радовались голам. Но в 2005-м Быстров внезапно перешел в «Спартак», чего на Неве никто не понял. 16 октября в Москве красно-белые встречались с «Зенитом», и полузащитник в той игре заработал пенальти и вообще вел себя максимально активно. В 2008-м на «Петровском» появился остроумный баннер, на котором Быстров представлен в образе Голлума. Надпись на нем гласила: «А был ли он человеком?».

В 2009-м случилось беспрецедентное событие: Быстров решил вернуться в «Зенит». Этого поступка не понял вообще никто. Болельщики «Зенита» освистывали хавбека, аплодировали соперникам, которые выигрывали единоборства с ним, и не считали голы Быстрова. Угрожали. Только в 2010 году все успокоилось, когда Быстров встретился с активными фанатами «Зенита», и стороны пошли на мировую.

Роман ШИРОКОВ

Роман ШИРОКОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас экс-полузащитник сборной России в тени, но за годы насыщенной карьеры он успел наломать столько дров, что его поступки помнят и сейчас. Широков бросался камнями и в болельщиков «Зенита», и в собственный клуб, и в «Спартак» («Для нас “Спартак” вообще не соперник!»). Для него не имело значения, что подумают люди. Он показывал оскорбительный жест «виражу», называл спартаковцев «хрюшками» в Твиттере, конфликтовал с фанатами в аэропорту («Конем ты был, конем и остался»), говорил, что арбитру Сергею Карасеву подходит голубой цвет. А однажды Широков назвал болельщиков «Зенита» «дебилами».

Александр ТУКМАНОВ

Александр ТУКМАНОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

В 2007 году бизнесмен Александр Тукманов стал главным в легендарном клубе — московском «Торпедо», в котором когда-то играл. Спустя год он ушел со своего поста, но в 2009-м вернулся — уже когда черно-белые тонули в первом дивизионе. Увы, Тукманов не только не смог вытащить клуб обратно в премьер-лигу (один бесславный сезон не в счет), но и погрузил «Торпедо» в финансовое болото, из которого оно не может выбраться до сих пор. При Тукманове бывший клуб Стрельцова, Воронина и Иванова перестал играть на «Автозаводской», а гнев болельщиков достиг невиданных в России масштабов. Ни один президент клуба в нашем футболе не предавался перманентной обструкции на протяжении столь долгого времени. Сейчас Тукманова в «Торпедо» уже нет, но черно-белые все еще в ПФЛ — сейчас они занимают шестое место зоны «Центр».

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