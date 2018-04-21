Венгер в «Зените». Это реально?

Источник: AFP 2018

Случилось то, чего долго ждали — официально объявлено об уходе Венгера из «Арсенала». Отставка произойдет после завершения сезона-2017/18.

Судя по всему, примерно в это же время из «Зенита» уйдет и Роберто Манчини. В Петербурге недовольны его работой (четвертое место в чемпионате России — это и правда печально), да и он сам с удовольствием вернулся бы в Италию.

То есть ситуация складывается так, что летом маститый французский тренер станет свободным агентом, а мощный российский клуб окажется в состоянии активного поиска (вероятно, он в нем находится уже сейчас). Может, им стоит объединиться?

Взвесим за и против.

ЗА

1. «Зенит» — приверженец атакующей игры. Конечно, при Манчини (а раньше при Луческу, Виллаш-Боаше, Спаллетти) команда играет не так безбашенно, как, например, при Петржеле, но все же пытается навязывать соперникам свои условия. Но не хватает изысканности. А Венгер — тот, кто умеет строить красивую, можно сказать — романтическую игру. Пожалуй, в этом с ним может сравниться только Гвардьола, у которого, впрочем, всегда был куда более широкий выбор качественных исполнителей.

Венгер способен сделать из «Зенита» команду, которую запомнят надолго. Может потребоваться много времени? Это спорно. «Арсенал» он научил комбинационному и эффективному футболу достаточно быстро — настолько, что уже спустя два года после назначения выиграл два крутых трофея — премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок. И это в Англии, где конкуренция всегда была очень высокой.

Топ-10 матчей «Арсенала» при Венгере. В одном из них забил Аршавин.

2. Венгер не испытывает абсолютно никакого антагонизма к нашему футболу.

Где еще вы найдете тренера топ-клуба, у которого поиграли пятеро футболистов, родившихся в республиках бывшего СССР? Это:

— россиянин Андрей Аршавин (2009 — 2012).

— белорус Александр Глеб (2005 — 2008).

— украинец Олег Лужный (1999 — 2003).

— русский латвиец Игорь Степанов (2000 — 2003).

— эстонец Март Поом (2005 — 2007).

Также известно, что Венгер в 2015 году хотел арендовать у «Динамо» Александра Кокорина. А в 2002-м в «Арсенал» едва не перешел Марат Измайлов. Дело было до чемпионата мира. Венгер провел встречу с Юрием Семиным, Валерием Филатовым, Константином Сарсанией и Паулу Барбзозой. Француз назвал одну цену, сторона «Локомотива» — другую, более высокую. Договорились решить вопрос после турнира в Японии и Корее. Там Измайлов, как и вся сборная России, выступил неудачно. И Венгер от варианта с приобретением Марата отказался.

Наконец, уже почти год говорят о том, что «Арсенал» интересуется Александром Головиным — самым талантливым российским футболистом из тех, кто родился во второй половине 1990-х.

Словом, Венгер действительно хорошо знает российский рынок. И это жирный плюс.

3. Пока еще действующий главный тренер «Арсенала» — звезда футбола. Не Халк, не Витсель, а настоящая звезда. Можно сказать, легенда. В условной восточной Африке молодежь порой не знает, что такое Москва, но знает, кто такой Аршавин — настолько там популярна премьер-лига. Чего уж говорить о Венгере. Представляете, насколько возрастет узнаваемость зенитовского бренда в мире в случае подписания Арсена?

ПРОТИВ

Пункт один, но настолько весомый, что перебивает заслуги, звездность, знание нашего футбола. И речь даже не о том, что «Арсенал» 14 лет не выигрывал английский чемпионат.

Венгер настолько долго работает в «Арсенале», что представить его в другом клубе очень сложно. Да что там сложно — просто невозможно. Успешная работа Венгера с другой командой да еще и в другом чемпионате — это кажется настолько же нереальным, как в 68 лет переехать в другую страну и с нуля свободно овладеть парочкой иностранных языков.

Да, французу уже 68 — и это возраст, когда тренерская карьера обычно заканчивается.