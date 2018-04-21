Дзюба готов отдать 5 млн рублей за участие в матче с «Зенитом»
По информации «Чемпионата», нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, арендованный у «Зенита» до конца сезона, надеется принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с
По информации «Чемпионата», нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, арендованный у «Зенита» до конца сезона, надеется принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с
29-летний футболист готов отдать половину суммы от той, которая необходима для его выхода на поле в игре с командой Роберто Манчини, — около 5 млн рублей из 10. Руководство «Арсенала» в данный момент оценивает целесообразность выплаты 5 млн рублей «Зениту» за участие игрока в поединке.
Ранее арендованный у «Зенита» полузащитник Олег Шатов смог сыграть за «Краснодар» в игре с петербуржцами, за что команда с берегов Невы получила около 10 млн рублей.
Дзюба, выступая на телевидении, подчёркивал, что готов заплатить компенсацию. «Если никто этому не поспособствует, то сто процентов да, я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну», — отмечал форвард.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, на тульском стадионе «Арсенал».