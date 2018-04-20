Шандор Варга: «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

ОН САМ РЕШИЛ УЙТИ

— Последние годы напрашивалось такое решение, — начал Варга. — Венгер и сам несколько раз проявлял подобное желание, но каждый руководство «Арсенала» уговаривало его остаться. 22 года — серьезный срок работы в одном клубе, все рекорды давно побиты, поэтому сейчас удивляться нет смысла.

— То есть это решение самого Венгера, а не клуба?

— Конечно. Он несколько раз хотел уволиться, когда у него появлялись предложения «Реала» и сборной Франции, но тогда Арсена уговаривали остаться в «Арсенале». А вообще у него давно имелось желание предоставить шанс более, скажем так, молодому и энергичному специалисту.

— Учитывая показатели «канониров» в последние сезоны, удивляет стремление руководство оставлять Венгера.

— Мы видим только результат, а боссы — ежедневную работу. Все-таки это разные вещи. За 22 года Венгер не пропустил ни одной тренировки, и на каждой из них он умел создать отличную атмосферу. Да, к сожалению, такие вещи не всегда приводят к победе, но 17 титулов — большое достижение. Навсегда в истории останется чемпионство «Арсенала» Венгера в Англии, когда «канониры» не потерпели ни одного поражения. Раз руководители хотели оставить, значит, считали, что лучший вариант найти сложно.

— Не связано ли решение Венгера с возрастом? Все-таки темп в чемпионате Англии один из самых высоких в мире.

— Возраст — весьма условная вещь. Я неоднократно бывал на его тренировках, на занятиях сэра Алекса Фергюсона, и могу вам точно сказать, что большинство молодых специалистов позавидуют их энергии.

КАРЬЕРА АРЕСЕНА НЕ ЗАКОНЧЕНА

— Может быть, Венгер хочет сменить обстановку?

— Думаю, Арсен ничего не ищет. У него были заманчивые предложения, но он не покидал «Арсенал». Уверен, даже если ему сейчас предложат 100 миллионов евро в Китае, то француз откажется, если ему это будет неинтересно.

— То есть можно сказать, что Венгер поставил точку в карьере?

— Нет. Это я к тому, что если Арсен и возглавит какую-то команду, то станет искать менее интенсивный темп, чем в чемпионате Англии. Хотя сборная Франции ему, конечно, интересна. Все-таки такая работа — большая честь для каждого тренера. Это, безусловно, вершина для любого специалиста.

— То есть деньги его не интересуют?

— Конечно! Сборной Арсен вряд ли откажет, а спокойно работать и богатеть не в его интересах.

— Как думаете, Венгер вернется во Францию или останется в Лондоне?

— Думаю, английская столица стала для него близким городом, и он вряд ли с ним расстанется. Даже если поедет на какое-то время на юг Франции, то позже все равно вернется в Лондон.

— Реален ли вариант с «ПСЖ», где туманны перспективы Унаи Эмери?

— Только если Венгеру это будет интересно с творческой точки зрения.

НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ УВИЖУ ВЕНГЕРА В РФПЛ

— Получается, ближайшим летом нам не стоит ждать, что Венгер окажется в новой команде?

— Я вообще думаю, что он останется в «Арсенале» и получит высокую должность. Уверен, от его мнения зависит и выбор следующего тренера, и трансферная кампания. Мне это так представляется.

Но точно сказать не могу, потому что мы с ним давно подробно не общались. Перекидывались парой слов перед играми с ЦСКА, но не больше. Так что высказываю свое мнение, а не его.

— А Россия его может заинтересовать?

— Венгер — космополит. Как вы знаете, француз работал в Японии и с теплотой вспоминает то время, считает его одним из самых светлых в своей карьере. Это очень открытый человек, поэтому может трудиться и в Китае, и в Африке, и в России. Но, повторю, важно, чтобы его это интересовало с точки зрения творчества, одной только зарплатой Арсена не заманишь.

— Условный «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов?

— Да. Или создание чего-то нового, Арсен очень творческий человек, и всегда говорил, что не скупщик, хотя ему предлагали серьезные трансферные бюджеты. Он, если помните, утверждал, что ему лучше взять перспективного 16-летнего мальчика и довести его до пика. Вот такие процессы ему и интересны. Так что если ему предложат что-то стоящее с этой точки зрения, то не удивлюсь, что Венгер окажется в России или Индии.

— Получается, что единственное место, от которого он не откажется, сборная Франции?

— Безусловно.

— Это поколение «Трехцветных» отвечает амбициям Венгера?

— Да. Считаю, что Франция — претендент на победу на ЧМ в России. Там собралась очень хорошая команда с классным главным тренером Дидье Дешамом. Он, кстати, очень дружен с Венгером и много раз бывал у него в гостях. Тем более вспомните, как у Арсена в «Арсенале» выступали французы — Пети, Виейра, Анри.

АРСЕН ТОЧНО НЕ ЖАЛЕЕТ О ПОКУПКЕ АРШАВИНА

— Не могу не спросить про Головина. Означает ли уход Венгера, что Головин потеряет приоритетное место в трансферных целях лондонцев?

— Следующего тренера будет рекомендовать Венгер, а селекционная служба даст характеристику, в том числе, и по Головину. То есть уход смена главного тренера не означает, что к Александру будет меньше интереса. Но важно понимать, что «Арсенал» такой клуб, который следит за 100 игроками, а покупает двух-трех. И то, что «канониры» два года наблюдают за Головиным, вовсе не означает, что его купят.

— Определяющим для Головина будет чемпионат мира?

— Этот турнир очень важен для Александра. Но и в матчах с «Арсеналом» он оставил у Венгера очень хорошее впечатление. Головин сейчас играет на таком уровне, что за ним следят скауты многих клубов Европы.

— Допускаете, что при новом тренере «Арсенал» будет более активен на трансферном рынке?

— У руководства клуба это перманентное желание. Конечно, думаю, летом «Арсенал» будет усиливаться. Насколько более серьезные деньги станут вкладываться, покажет время.

— Вопрос еще про одного россиянина. Можно назвать Андрея Аршавина одним из лучших футболистов, с которыми работал Венгер в «Арсенале»?

— Однозначно, Аршавин — это топ-талант. К сожалению, далеко не полностью себя реализовал. Ему бог дал больше, чем мы видели. Увы, Андрей был нестабилен, но все равно является одним из топ-футболистов, что были в «Арсенале» при Арсене.

— Венгер не жалел о его подписании?

— Нет. Все совсем наоборот. Сначала Арсен сомневался и советовался со мной, Валерием Газзаевым — теми людьми, кто лучше знал Андрей. Сейчас Арсен точно не считает эту покупку ошибочной, и никогда не говорил, что зря приобрел Аршавина.

— Его стоило купить хотя бы ради покера «Ливерпуля»?

— Точно. (Смеется.) У Андрея действительно случались яркие матчи, но Венгера сразу предупреждали, что Аршавин не слишком стабилен, поэтому Арсен понимал, кого приобретает у «Зенита».

— Ваш прогноз, кто возглавит «Арсенал»?