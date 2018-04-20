Шандор Варга: «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов
Известный агент, друг главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18.
Известный агент, друг главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18.
ОН САМ РЕШИЛ УЙТИ
— Последние годы напрашивалось такое решение, — начал Варга. — Венгер и сам несколько раз проявлял подобное желание, но каждый руководство «Арсенала» уговаривало его остаться. 22 года — серьезный срок работы в одном клубе, все рекорды давно побиты, поэтому сейчас удивляться нет смысла.
— То есть это решение самого Венгера, а не клуба?
— Конечно. Он несколько раз хотел уволиться, когда у него появлялись предложения «Реала» и сборной Франции, но тогда Арсена уговаривали остаться в «Арсенале». А вообще у него давно имелось желание предоставить шанс более, скажем так, молодому и энергичному специалисту.
— Учитывая показатели «канониров» в последние сезоны, удивляет стремление руководство оставлять Венгера.
— Мы видим только результат, а боссы — ежедневную работу.
— Не связано ли решение Венгера с возрастом?
— Возраст — весьма условная вещь. Я неоднократно бывал на его тренировках, на занятиях сэра Алекса Фергюсона, и могу вам точно сказать, что большинство молодых специалистов позавидуют их энергии.
КАРЬЕРА АРЕСЕНА НЕ ЗАКОНЧЕНА
— Может быть, Венгер хочет сменить обстановку?
— Думаю, Арсен ничего не ищет. У него были заманчивые предложения, но он не покидал «Арсенал». Уверен, даже если ему сейчас предложат 100 миллионов евро в Китае, то француз откажется, если ему это будет неинтересно.
— То есть можно сказать, что Венгер поставил точку в карьере?
— Нет. Это я к тому, что если Арсен и возглавит
— То есть деньги его не интересуют?
— Конечно! Сборной Арсен вряд ли откажет, а спокойно работать и богатеть не в его интересах.
— Как думаете, Венгер вернется во Францию или останется в Лондоне?
— Думаю, английская столица стала для него близким городом, и он вряд ли с ним расстанется. Даже если поедет на
— Реален ли вариант с «ПСЖ», где туманны перспективы Унаи Эмери?
— Только если Венгеру это будет интересно с творческой точки зрения.
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ УВИЖУ ВЕНГЕРА В РФПЛ
— Получается, ближайшим летом нам не стоит ждать, что Венгер окажется в новой команде?
— Я вообще думаю, что он останется в «Арсенале» и получит высокую должность. Уверен, от его мнения зависит и выбор следующего тренера, и трансферная кампания. Мне это так представляется.
Но точно сказать не могу, потому что мы с ним давно подробно не общались. Перекидывались парой слов перед играми с ЦСКА, но не больше. Так что высказываю свое мнение, а не его.
— А Россия его может заинтересовать?
— Венгер — космополит. Как вы знаете, француз работал в Японии и с теплотой вспоминает то время, считает его одним из самых светлых в своей карьере. Это очень открытый человек, поэтому может трудиться и в Китае, и в Африке, и в России. Но, повторю, важно, чтобы его это интересовало с точки зрения творчества, одной только зарплатой Арсена не заманишь.
— Условный «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов?
— Да. Или создание
— Получается, что единственное место, от которого он не откажется, сборная Франции?
— Безусловно.
— Это поколение «Трехцветных» отвечает амбициям Венгера?
— Да. Считаю, что Франция — претендент на победу на ЧМ в России. Там собралась очень хорошая команда с классным главным тренером Дидье Дешамом. Он, кстати, очень дружен с Венгером и много раз бывал у него в гостях. Тем более вспомните, как у Арсена в «Арсенале» выступали французы — Пети, Виейра, Анри.
АРСЕН ТОЧНО НЕ ЖАЛЕЕТ О ПОКУПКЕ АРШАВИНА
— Не могу не спросить про Головина. Означает ли уход Венгера, что Головин потеряет приоритетное место в трансферных целях лондонцев?
— Следующего тренера будет рекомендовать Венгер, а селекционная служба даст характеристику, в том числе, и по Головину. То есть уход смена главного тренера не означает, что к Александру будет меньше интереса. Но важно понимать, что «Арсенал» такой клуб, который следит за 100 игроками, а покупает
— Определяющим для Головина будет чемпионат мира?
— Этот турнир очень важен для Александра. Но и в матчах с «Арсеналом» он оставил у Венгера очень хорошее впечатление. Головин сейчас играет на таком уровне, что за ним следят скауты многих клубов Европы.
— Допускаете, что при новом тренере «Арсенал» будет более активен на трансферном рынке?
— У руководства клуба это перманентное желание. Конечно, думаю, летом «Арсенал» будет усиливаться. Насколько более серьезные деньги станут вкладываться, покажет время.
— Вопрос еще про одного россиянина. Можно назвать Андрея Аршавина одним из лучших футболистов, с которыми работал Венгер в «Арсенале»?
— Однозначно, Аршавин — это
— Венгер не жалел о его подписании?
— Нет. Все совсем наоборот. Сначала Арсен сомневался и советовался со мной, Валерием Газзаевым — теми людьми, кто лучше знал Андрей. Сейчас Арсен точно не считает эту покупку ошибочной, и никогда не говорил, что зря приобрел Аршавина.
— Его стоило купить хотя бы ради покера «Ливерпуля»?
— Точно. (Смеется.) У Андрея действительно случались яркие матчи, но Венгера сразу предупреждали, что Аршавин не слишком стабилен, поэтому Арсен понимал, кого приобретает у «Зенита».
— Ваш прогноз, кто возглавит «Арсенал»?
— Не исключаю, что назначат