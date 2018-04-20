РФС не станет наказывать Игоря Денисова за оскорбление допинг-офицера
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен наказывать полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова за оскорбление
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен наказывать полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова за оскорбление
Об этом ТАСС сообщили в
Денисов оскорбил инспектора
«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено», — заявили в пресс- службе РФС.
«Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», — добавили в
Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года на правах аренды из московского «Динамо». В феврале 2017 года футболист подписал с железнодорожниками полноценный контракт, вступающий в силу с лета. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за команду 36 матчей в различных турнирах.