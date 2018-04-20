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17:55 (мск), источник: ТАСС

РФС не станет наказывать Игоря Денисова за оскорбление допинг-офицера

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен наказывать полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова за оскорбление допинг-офицера.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством «Локомотива». Железнодорожники, как заявили в пресс-службе клуба, дали все разъяснения РУСАДА и РФС на следующий день после инцидента, а сам игрок извинился.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено», — заявили в пресс- службе РФС.

«Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», — добавили в пресс-службе.

Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года на правах аренды из московского «Динамо». В феврале 2017 года футболист подписал с железнодорожниками полноценный контракт, вступающий в силу с лета. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за команду 36 матчей в различных турнирах.

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