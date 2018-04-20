РФС не станет наказывать Игоря Денисова за оскорбление допинг-офицера

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством «Локомотива». Железнодорожники, как заявили в пресс-службе клуба, дали все разъяснения РУСАДА и РФС на следующий день после инцидента, а сам игрок извинился.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено», — заявили в пресс- службе РФС.

«Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», — добавили в пресс-службе.