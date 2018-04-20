Скандал с участием Игоря Денисова. Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера, оставив грубую надпись в протоколе. Инцидент произошел во время внесоревновательного тестирования 16 апреля.

ПОСЛЕДСТВИЯ

— Денисов может пропустить одну из ближайших игр. Решение об этом может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации;.

— Хавбек оштрафован на один миллион рублей.

Позже футболист принес свои извинения.

ЦИТАТА.

Маргарита Пахноцкая, первый заместитель генерального директора РУСАДА:

— Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЛОКОМОТИВА»