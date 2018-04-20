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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скандал с участием Игоря Денисова. Подробности

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера. Разбираемся в ситуации.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера, оставив грубую надпись в протоколе. Инцидент произошел во время внесоревновательного тестирования 16 апреля.

ПОСЛЕДСТВИЯ

— Денисов может пропустить одну из ближайших игр. Решение об этом может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации;.

— Хавбек оштрафован на один миллион рублей.

Позже футболист принес свои извинения.

ЦИТАТА.

Маргарита Пахноцкая, первый заместитель генерального директора РУСАДА:

— Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЛОКОМОТИВА»

ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения.

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