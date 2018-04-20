Футболист «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов принес извинения инспектору
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов принес извинения инспектору
Денисов оскорбил инспектора
«ФК “Локомотив” сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения», — сказали в
Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года на правах аренды из московского «Динамо». В феврале 2017 года футболист подписал с железнодорожниками полноценный контракт, вступающий в силу с лета. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за команду 36 матчей в различных турнирах.