Футболист «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера

Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством «Локомотива».

«ФК “Локомотив” сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения», — сказали в пресс-службе.