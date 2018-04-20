Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Новая российская ракета поражает воображение
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.04
Бетис1
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
19.04
Леванте1
Малага0
Все события
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
15:29 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов принес извинения инспектору допинг-контроля за оскорбление во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством «Локомотива».

«ФК “Локомотив” сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения», — сказали в пресс-службе.

Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года на правах аренды из московского «Динамо». В феврале 2017 года футболист подписал с железнодорожниками полноценный контракт, вступающий в силу с лета. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за команду 36 матчей в различных турнирах.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Фотографии, которые поражают воображение! Конкурс Всемирной организации фотографии подвел итоги.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь