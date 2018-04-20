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14:55 (мск), источник: Р-Спорт

Сербский тренер Синиша Михайлович может возглавить футбольный клуб «Зенит»

Сербский тренер Синиша Михайлович может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщает Sky Sport Italia.

Источник: AFP 2018

В настоящий момент 49-летний сербский специалист свободен от контрактов. С мая 2016 года Михайлович возглавлял итальянский «Торино», но был уволен в январе 2018-го после поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Ювентуса» (0:2).

По информации портала, именно Михайлович является основным претендентом на пост главного тренера «сине-бело-голубых»: переговоры идут полным ходом и особенно интенсивно проходят в последние дни.

Михайлович на протяжении тренерской карьеры работал в итальянских «Болонье», «Катании», «Фиорентине», «Сампдории» и «Милане», а также возглавлял сборную Сербии.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Зенита» Манчини уже 20 мая может возглавить сборную Италии. Итальянец был назначен главным тренером «сине-бело-голубых» 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

После 26 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.

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