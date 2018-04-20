Сербский тренер Синиша Михайлович может возглавить футбольный клуб «Зенит»
Сербский тренер Синиша Михайлович может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера
Сербский тренер Синиша Михайлович может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера
В настоящий момент 49-летний сербский специалист свободен от контрактов. С мая 2016 года Михайлович возглавлял итальянский «Торино», но был уволен в январе 2018-го после поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Ювентуса» (0:2).
По информации портала, именно Михайлович является основным претендентом на пост главного тренера «сине-бело-голубых»: переговоры идут полным ходом и особенно интенсивно проходят в последние дни.
Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Зенита» Манчини уже 20 мая может возглавить сборную Италии. Итальянец был назначен главным тренером «сине-бело-голубых» 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.
После 26 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.