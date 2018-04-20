ФК «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе “Локомотива” Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, — заметила Пахноцкая. — Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством “Локомотива” очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр».