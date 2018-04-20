ФК «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного
Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
«Во время
Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято