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14:49 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на один млн рублей руководством клуба.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе “Локомотива” Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, — заметила Пахноцкая. — Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством “Локомотива” очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр».

Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

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