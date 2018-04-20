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14:40 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» оштрафован за массовое появление посторонних лиц на поле в матче с «Динамо»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» на 50 тысяч рублей за массовое появление посторонних лиц на поле в матче 23-го тура чемпионата с московским «Динамо». Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава комитета Артур Григорьянц.

«На 90-й минуте матча “Зенит” — “Динамо” на поле вышли оператор “Матч ТВ” с помощником, это называется массовое появление на поле посторонних лиц, “Зенит” оштрафован на 50 тысяч рублей, — сказал он. — Плюс “Зенит” оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 60 тысяч рублей и использование пиротехники на 10 тысяч. “Динамо” оштрафовано на 90 тысяч за скандирования болельщиками оскорбительных выражений».

Глава комитета сообщил, что «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с «Ахметом», главный тренер железнодорожников Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.

«По матчу ЦСКА — “Амкар” замечаний не было», — также сообщил Григорьянц.

Зенит 2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо М
18.04.2018, 19:30 Зрители: 33793 основной раунд: 23-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Дмитрий Хохлов
Голы
57′ Доменико Кришито 4
90+3′ Илья Скроботов (Л. Паредес) 80
44 Тони Шуньич (А. Ташаев) 89′
Составы
Юрий Лодыгин 1
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
54′ Юрий Жирков 18
Антон Заболотный 29
69′ Далер Кузяев 14
Эльмир Набиуллин 15
88′ Себастьян Дриусси 11
Илья Скроботов 80
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
34 Константин Рауш
5 Абдул Азиз Тетте
27 Самба Соу
2 Григорий Морозов 72′ 57′
11 Иван Темников 90+2′
8 Кирилл Панченко 62′
7 Евгений Марков
48 Евгений Луценко 65′
13 Федор Черных
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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