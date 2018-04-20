ФК «Зенит» оштрафован за массовое появление посторонних лиц на поле в матче с «Динамо»

«На 90-й минуте матча “Зенит” — “Динамо” на поле вышли оператор “Матч ТВ” с помощником, это называется массовое появление на поле посторонних лиц, “Зенит” оштрафован на 50 тысяч рублей, — сказал он. — Плюс “Зенит” оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 60 тысяч рублей и использование пиротехники на 10 тысяч. “Динамо” оштрафовано на 90 тысяч за скандирования болельщиками оскорбительных выражений».