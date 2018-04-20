ФК «Зенит» оштрафован за массовое появление посторонних лиц на поле в матче с «Динамо»

«На 90-й минуте матча “Зенит” — “Динамо” на поле вышли оператор “Матч ТВ” с помощником, это называется массовое появление на поле посторонних лиц, “Зенит” оштрафован на 50 тысяч рублей, — сказал он. — Плюс “Зенит” оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 60 тысяч рублей и использование пиротехники на 10 тысяч. “Динамо” оштрафовано на 90 тысяч за скандирования болельщиками оскорбительных выражений».
Глава комитета сообщил, что «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с «Ахметом», главный тренер железнодорожников Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.
«По матчу ЦСКА — “Амкар” замечаний не было», — также сообщил Григорьянц.