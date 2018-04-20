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11:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку.

Источник: Спорт-Экспресс

34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.

— Погребняк проявил себя в составе «Тосно», и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, — сказал Матюшенко.

Погребняк перешел в «Тосно» этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН).

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