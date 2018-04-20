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«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку.
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку.
34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.
— Погребняк проявил себя в составе «Тосно», и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, — сказал Матюшенко.
Погребняк перешел в «Тосно» этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН).