Главный тренер «Уфы» рассказал о травме «Казахского Месси» Сейдахмета

Как пишет издание, 19 апреля «Уфа» провела очередную тренировку на поле стадиона «Нефтяник» в рамках подготовки к 27 туру чемпионата России, в котором на выезде встретится с московским «Локомотивом». Во время выполнения задания тренерского штаба 18-летний нападающий башкирской команды из Казахстана получил травму.

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— Да, он на тренировке получил повреждение. Степень ее узнаем позже. Сейчас он проходит лечение. Посмотрим, что конкретно случилось и насколько он выбыл, — сказал главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

— Все-таки выбыл?

— На какое-то время, думаю, да, судя по его реакции на травму. Сложно сказать, насколько, но какое-то время он пропустит все-таки.

Стоит отметить, что следующий матч «Уфа» проведет против лидирующего «Локомотива». Он пройдет 22 апреля в Москве и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Напомним, что Сейдахмет не вошел в заявку «Уфы» на последнюю игру против московского ЦСКА, которая прошла 15 апреля — 1:1. В текущем сезоне казахстанец провел два матча в российской премьер-лиге, а еще трижды оставался в запасе.