Главный тренер «Уфы» рассказал о травме «Казахского Месси» Сейдахмета
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет выбыл на неопределенный срок, сообщает «Башинформ».
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет выбыл на неопределенный срок, сообщает «Башинформ».
Как пишет издание, 19 апреля «Уфа» провела очередную тренировку на поле стадиона «Нефтяник» в рамках подготовки к 27 туру чемпионата России, в котором на выезде встретится с московским «Локомотивом». Во время выполнения задания тренерского штаба 18-летний нападающий башкирской команды из Казахстана получил травму.
— Да, он на тренировке получил повреждение. Степень ее узнаем позже. Сейчас он проходит лечение. Посмотрим, что конкретно случилось и насколько он выбыл, — сказал главный тренер «Уфы» Сергей Семак.
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— На
Стоит отметить, что следующий матч «Уфа» проведет против лидирующего «Локомотива». Он пройдет 22 апреля в Москве и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Напомним, что Сейдахмет не вошел в заявку «Уфы» на последнюю игру против московского ЦСКА, которая прошла 15 апреля — 1:1. В текущем сезоне казахстанец провел два матча в российской
Казахстанец перешел в «Уфу» в феврале 2018 года, подписав долгосрочный контракт с клубом. В марте нападающий дебютировал в сборной Казахстана и стал самым юным автором гола в ее истории, забив в победной игре против Венгрии (3:2).