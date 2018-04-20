Почему поменяли судейских руководителей? Инсайды эксперта «СЭ»

Источник: Спорт-Экспресс

17 апреля завершился 17-месячный период пребывания Андрей Будогосского и его команды во главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), судейского комитета РФС (СК) и контрольно-квалификационной комиссии (ККК). Вместо Будогосского временно исполнять обязанности руководителя ДСИ будет Александр Егоров. СК вместо Андрея Бутенко возглавил Валентин Иванов. Он приступит к работе чуть позже — когда вернется из Азии, где он проводит семинары для тамошних арбитров. А в ККК больше не верховодит Юрий Баскаков — туда назначили Николая Левникова.

Громкие и неожиданные назначения, которые случились раньше, чем предполагалось. Почему? Расскажу свою версию.

ОПЕКА

Те, кто давно знаком с Будогосским и его методами работы, знают о его главной слабости. Она нередко создавала проблемы, приводила к конфликтам, мешала ему самому и окружающим.

Слабость эта — чрезмерная опека группы арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Знаю об этом не с чужих слов. Потому что несколько раз невольно вызвал огонь на себя, когда писал что-то не так (по мнению Будогосского) о тех, кого он прикрывал своими крыльями.

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Но больше всего это сказывалось не на журналистах, а на судьях. Арбитрах, кого он опекал, и их коллегах.

Первым это только мешало развиваться. Вторые не понимали, как же на самом деле надо судить: по тем правилам, что созданы для избранных, или по правилам игры.

Для иллюстрации два свежих примера. Четвертьфинальный матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Шинник». 114-я минута. Штрафная площадь гостей. Их игрок Ятченко парировал рукой мяч, летевший в ворота. Турбин 11-метровый удар не назначил. Судейский начальник его поддержал.

Матч 26-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА. 35-я минута. Головин умышленно ударил двумя ногами соперника. Турбин ограничился предупреждением. Решение арбитра потом поддержали, а инспектор Эдуард Малый поставил ему 8,3 балла (это «четверка» по 5-балльной системе).

В какой-то момент в прошлом году, когда происходившее вокруг Турбина переросло границы допустимого, Московская коллегия судей задумалась о том, чтобы не вносить его в списки рекомендованных и не предлагать в качестве арбитра премьер-лиги на сезон-2017/18. Тогда Турбина срочно сделали судьей из Московской области, он теперь числится в областной коллегии и представляет город Дмитров. И из-за этого де-юре получил право судить игры, где одна из команд — московская. Формально же он теперь не москвич.

Кстати, поменял прописку на подмосковную и Баскаков. Этот инспектор тоже больше не имеет отношения к столице. Подмосковье вдруг стали представлять Фейзудин Эрзиманов, Александр Костин, арбитры Ваге Чичилян, Дмитрий Серебряков, Сергей Тихонов… Странная тенденция — «эмигрировать» в этот регион. Вы так не считаете?

Помимо Турбина явной благосклонностью теперь уже бывшего главы ДСИ пользовались арбитры Станислав Васильев, Александр Борисов, Владимир Сельдяков, Олег Соколов… Причем в целом-то они в какой-то особой защите и не нуждались. Тот же Васильев, как считают те специалисты, кто видел его матчи в низших дивизионах, со временем вполне мог и сам подняться по карьерной лестнице.

Но их зачем-то настойчиво оберегали от критики. Даже заслуженной критики. Как, например, в случае с Сельдяковым, «забывшим» удалить игрока, которому он показал две желтые карточки в матче «Амкар» — «Зенит». Техническую ошибку рефери, приведшую к подаче протеста, почему-то вдруг переименовали в методическую.

Заступался Будогосский за Васильева, недавно судившего матч «Енисей» — «Олимпиец», который завершился скандалом. Пытался защитить Артема Чистякова, ошибочно наказавшего предупреждением Смолова в игре «Краснодар» — «Арсенал», в результате чего разгорелся еще один скандал.

Ошибок полно (пусть Будогосский это всячески отрицал), напряженность в конце чемпионата нарастала и грозила выплеснуться в грандиозный скандал. Вся эта критическая масса в какой-то момент достигла максимума — и в футбольных верхах (а может, и еще выше) решили поставить точку и, не дожидаясь конца сезона, заменить всю верхушку судейского руководства. В надежде, что это поможет спокойно завершить сезон.

КОНТРОЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) — пожалуй, первое творение Будогосского. Она появилась в российском судействе, как только в ДСИ поменялась власть. Уже 3 ноября 2016 года стало известно, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) закрывается и создается ККК. Карающий орган, уполномоченный рассматривать спорные эпизоды, менять оценки инспекторов арбитрам и влиять таким образом на судейские гонорары.

Каждому арбитру премьер-лиги платят ежемесячную зарплату в 30 тысяч рублей, гонорар за проведенный матч в 65 тысяч и бонус в 50 тысяч. Начисление бонуса зависит от полученной оценки. «Двойка» (7,9 балла и ниже) лишает тебя бонуса.

Решения исполкома РФС поначалу не было. И де-факто комиссия работала первые пару месяцев непонятно на каких основаниях (распоряжения Будогосского было недостаточно). Решения ККК не могли считаться легитимными, но из-за ее вердиктов судьи лишались на время работы.

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В ЭСК входили Валентин Иванов (до увольнения и прихода Будогосского — глава ДСИ), Станислав Сухина (до увольнения — заместитель Валентина Иванова), Николай Иванов, Николай Левников (до отъезда в Казахстан — глава судейского комитета РФС) и Тарас Безубяк. Все — известные арбитры с огромнейшим опытом.

На их место пришли люди, которые тогда входили в «команду Будогосского» — Александр Разинский, Виктор Башкиров, Андрей Бутенко и Виктор Пышкин. А также Баскаков. Появление последнего выглядело странно, потому что за несколько лет до этого он крайне негативно писал о Будогосском в своей книге. Видимо, потом изменил свое мнение, весь оставшийся тираж сжег и повинился.

В послужных списках Разинского, Башкирова и Пышкина от дюжины до шести десятков встреч в российских чемпионатах в роли ассистентов, а не арбитров. Странно, что им тогда доверили оценивать работу судей. А работа в ККК Пышкина — странна вдвойне. Потому что судейская конвенция УЕФА запрещает создавать судейские структуры, которые прямо или косвенно зависят от клубов и лиг. А Виктор Львович — спортивный директор РФПЛ.

В 2017-м состав ККК стал выглядеть так: Баскаков, Пышкин, Максим Лаюшкин (заместитель Будогосского в ДСИ), Михаил Ходырев и Александр Егоров (пришел на работу в ДСИ в июле прошлого года).

Для справки. Лаюшкин завершил карьеру арбитра досрочно, когда от его услуг отказался Валентин Иванов. Но через три года Максим Викторович вернулся. И получил полномочия назначать судей на игры премьер-лиги и Кубка. В октябре прошлого года он забыл назначить резервных арбитров на встречи 1/8 финала. Если бы клубы вовремя не забили тревогу, матчи не состоялись бы.

Будогосский в интервью рассказывал, что не входил в ККК и, значит, не имел влияния на нее и ее решения. В этом есть доля лукавства. Хотя бы потому что именно он давал или не давал ход рассмотрению того или иного спорного эпизода. И состав комиссии формировался при его участии.

СБОРЫ

В нарушение уже упомянутой конвенции УЕФА сборы арбитров премьер-лиги проводились реже, чем положено. Их организовывали трижды — в феврале и июле 2017-го, а также в феврале 2018-го. А вот те же Иванов и Левников, когда возглавляли судейский корпус, делали это с завидной регулярностью — раз в два-три месяца.

Для чего? Для уточнений, разъяснений, разбора спорных моментов и выработки единой трактовки правил. И проверки физической готовности.

На всем этом поставили жирнющий крест. И судьи перестали понимать, как судить. Что или кто теперь ориентир? Решения ККК? Их еще нужно узнать, потому что со временем они перестали объявляться публично. Полагаться на собственный опыт и знания? Рискованно. Вот и пошли странные ошибки.

Пример? Пожалуйста. 7-й тур. «Спартак» — «Локомотив» (3:4). 59-я минута. Алексей Еськов не удалил Алексея Миранчука за серьезное нарушение правил — прыжок двумя ногами в соперника и удар Глушакова в область голени. Арбитр не показал красную карточку, ограничившись желтой. Ошибочно. Но ККК его поддержала.

9-й тур. «Спартак» — «Рубин» (1:0). 20-я минута. Схожий фол Попова против Канунникова. Что делать арбитру Сергею Лапочкину? Удалять, как требуют правила игры, или наказывать предупреждением, учитывая решение ККК? Судья выбрал второе. Ошибка. Но ККК и его поддержала.

Февраль 2018 года. Сбор арбитров в Турции. Выступление Баскакова, на тот момент еще председателя ККК, то есть одного из тех, кто высказался за использование «горчичников» вместо удалений. Уважаемый специалист рассказал судьям, что в случаях Еськова и Лапочкина следовало показывать красные карточки. Занавес.

Хотя нет. Ненадолго занавес приподниму. Расскажу об еще одном необычном сборе. С 6 по 9 апреля этого года. В Уссурийске (это в 100 километрах от Владивостока и в 6 с лишним тысячах километров, если по прямой, от Москвы). Два арбитра, четыре ассистента. Ну и что? В этом регионе немного судей. Да, но пять (!) руководителей. Из Москвы прилетели Верхолетов (руководитель сбора), Калугин (преподаватель), Будогосский (представитель ДСИ). И еще двое местных — Шевченко (начальник сбора) и Мацюра (старший преподаватель). Пять руководителей и шесть судей — зачем? Трое из шести рефери тесты не сдали. Но это другая история.

ЧИСЛО АРБИТРОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРЬЕРА

Парадокс: судей вроде готовят (в том числе в центре Будогосского), а их с каждым годом все меньше. Сейчас в распоряжении Егорова из 20 арбитров, указанных в списке рефери премьер-лиги, от силы 11 человек: Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов, Роман Галимов, Владимир Москалев, Михаил Вилков, Сергей Карасев, Игорь Федотов и Алексей Матюнин. А если признают, что Москалев и Галимов допустили ошибки в играх «Локомотив» — «Ахмат» и «Спартак» — «Тосно», то в ближайшее время нельзя использовать и их.

Остальных (Алексея Сухого, Алексея Николаева, Артема Чистякова, Виталия Мешкова, Евгения Турбина, Сергея Куликова, Владимира Сельдякова, Павла Кукуяна и Станислава Васильева) по разным причинам в следующем туре или до конца сезона назначать нельзя.

Не осталось в России арбитров высокого класса. Понимаете? Нет их! Мы много говорили о том, что не хватает тренеров, футболистов и полей. И забыли про то, что не подготовлено новое поколение футбольных арбитров, без которых нельзя проводить матчи.

Просто судьи есть. Хороших — нехватка.

Такими темпами мы потеряем и места в списке арбитров ФИФА. Пока у нас в элитной группе судей УЕФА Карасев. В первой — Еськов и Безбородов. Оба выше уже не поднимутся. Непонятно, что будет с Вилковым, Мешковым, Ивановым и Матюниным. Возможно, есть шанс немного улучшить позиции у Левникова и Лапочкина.

Такова действительность.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Возможно, уже в ближайшие дни Егорову нужно собрать арбитров в Москве. Чтобы:

1. Объяснить, что произошло.

2. Успокоить, снять напряжение.

3. Поговорить об оставшихся матчах.

4. Обсудить, как трактовать те или иные эпизоды.

Полноценный сбор для этого устраивать не нужно. Все можно сделать за несколько часов.