Орлов: Селекционеры «Спартака» просчитались с вратарём
Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблемы в игре «Спартака» могут быть связаны с просчётами селекционеров клуба, в том числе — при выборе голкиперов.
Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблемы в игре «Спартака» могут быть связаны с просчётами селекционеров клуба, в том числе — при выборе голкиперов.
«Вчера игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид — очень хороший вратарь. И вот я смотрел: Ребров в «Спартаке», Селихов…
Глушаков — это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься! А вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.
В «Спартаке» есть очень сильные позиции — это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчёты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения, — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».