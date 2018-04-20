Орлов: Селекционеры «Спартака» просчитались с вратарём

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«Вчера игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид — очень хороший вратарь. И вот я смотрел: Ребров в «Спартаке», Селихов… Юрченко-то на порядок выше! То есть селекционеры «Спартака» с вратарём просчитались.

Глушаков — это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься! А вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.