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19 апреля, источник: Чемпионат.com

Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 11 баллов. По 3 очка российский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований (в сети «ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 17 баллов.

На звание MVP 23-го тура РФПЛ претендовали также Артём Дзюба («Арсенал»), Илья Скроботов («Зенит»), Евгений Городов («Ахмат»), Луис Адриано («Спартак»), Доменико Кришито («Зенит»), Паул Антон («Анжи») и Владимир Ильин («Урал»).

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