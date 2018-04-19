Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 11 баллов. По 3 очка российский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований (в сети «ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 17 баллов.