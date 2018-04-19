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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев: Вылет «Спартака» из Кубка России — это минус для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Ростовом» (21 апреля), в котором он работал до возвращения в казанскую команду.

Источник: РИА "Новости"

Специалист также назвал минусом поражением «Спартака» в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, по пенальти — 4−5).

«Да, на самом деле, матч с «Ростовом» для меня рядовой. Слава богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством. В последних матчах «Ростов» становится той командой, которую хотят видеть руководители. Он оживает, стабилизирован состав.

«Спартак» лишил шестую команду чемпионата путёвки в еврокубки? Это минус, потому что цель была и она теперь нереальна практически. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, но есть подвижки.

В связи с дисквалификацией Азмуна в подготовке к матчу ничего не меняем. Строим игру в зависимости от того, какие игроки у нас есть в распоряжении. Дисквалификации или травмы ничего не меняют в подготовке к игре. Соперник также. Есть определённые нюансы, если в команде есть определённые минусы в обороне или плюсы в атаке, их учитываем. Остальное — готовимся как обычно.

У «Ростова» достаточно хорошая группа атаки. Отсутствие Калачёва, может, и скажется на игре, но вернулся Юсупов. Этого достаточно. Его не хватало там, это чувствуется — средняя линия стабилизировалась. У них есть два хороших нападающих и, я думаю, «Ростов» не будет закрываться и при возможности будет контролировать мяч. Они умеют это делать, — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

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