Камболов — о закрытии дела: Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела

Источник: РИА "Новости"

— Михаил Прокопец мне сообщил приятную новость о том, что дело в отношении меня закрыли, — сказал Камболов — В последнее время испытывал определенное напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Выражаю благодарность РФС, своим юристам и врачу Эдуарду Безуглову. Они мне помогли.

— Почему ФИФА завела на вас дело?

— Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — все разрешилось в мою пользу.

Источник: Спорт-Экспресс

— Допускаете, что ваше дело имело политический подтекст?

— Я не хочу все это мешать с политикой. Не мое это дело. Мне в первую очередь надо тренироваться и играть. А в политику я не лезу.

— Были опасения, что вас дисквалифицируют?