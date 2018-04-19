«Уфа» заработает на чемпионстве «Манчестер Сити»

Источник: ИТАР-ТАСС

Российский футбольный клуб «Уфа» получит денежное вознаграждение от гранда английского футбола «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы, в составе которой с 2017 года выступает экс-полузащитник башкирского клуба Александр Зинченко, в нынешнем сезоне досрочно стала чемпионом Англии. В соответствии с договором, который был заключен при переходе футболиста, уфимцы единоразово получат от англичан солидный денежный бонус. О договоренности между клубами «Известиям» рассказал источник из близкого окружения бывшего игрока «Уфы».

— Александр переходил в «Манчестер Сити» совсем молодым футболистом и по меркам английского футбола за него были заплачены не очень большие деньги, — рассказал собеседник «Известий». — Хотя для «Уфы» на тот момент это был весьма солидный трансфер. Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе «Сити». Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ. Речь идет не об огромных деньгах, но эти средства будут явно не лишними для команды.

Эту информацию «Известиям» подтвердили и в самой «Уфе», отказавшись при этом раскрыть размер полагающегося клубу вознаграждения.

— Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити» предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы, — заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это — просто приятный бонус для нашего клуба.

Руководитель уфимцев отметил важность достижений бывшего игрока для клуба.

— Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ, — продолжил Шамиль Газизов. — Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для «Уфы» это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его.

По данным портала transfermarkt.de, за переход Александра Зинченко «Манчестер Сити» выплатил «Уфе» порядка €2 млн. На сегодня рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается уже в сумму около €6 млн.

Александр Зинченко выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2016 год. За это время ему удалось обратить на себя внимание российских и европейских команд. В первую очередь молодым полузащитником заинтересовались отечественные топ-клубы. Позднее появилась информация об интересе к футболисту со стороны английского «Манчестер Сити». Сначала это выглядело фантастикой, в которую не верил практически никто, однако этот трансфер состоялся уже летом 2016 года.

В «Манчестер Сити» карьера Александра Зинченко пошла в гору не сразу. В первом сезоне его отправили в аренду в голландский ПСВ, где перспективный полузащитник так и не смог ярко проявить себя. Поворотным для бывшего игрока «Уфы» стал нынешний сезон, когда легендарный тренер «Сити» Пеп Гвардиола начал доверять 21-летнему футболисту место в составе. Чаще всего специалист использовал Александра Зинченко на непривычной для него позиции крайнего защитника. И тот факт, что он сумел выиграть конкуренцию в звездном составе английского гранда, говорит о многом.