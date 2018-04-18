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22:34 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон, победив «Амкар» в матче РФПЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле со счетом 3:0 разгромил пермский «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Витиньо (44-я минута) и Федор Чалов (45, 62). Полузащитник армейцев Хетаг Хосонов появился на поле в матче РФПЛ впервые с 5 ноября 2017 года. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. «Амкар» никогда в истории не побеждал армейцев в гостевом матче чемпионата России.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 48 очков. «Амкар» с 28 очками идет 13-м. Лидирует московский «Локомотив» (56), вторым идет московский «Спартак» (50), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (48).

В оставшихся четырех матчах чемпионата тульский «Арсенал» и «Уфа», которые занимают шестое и седьмое места соответственно (по 35 очков), смогут набрать максимум 12 очков и не опередят ЦСКА. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум пятое место, позволяющее в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы.

Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. Это самая длинная серия в истории российских клубов. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА 22 апреля примет «Краснодар», «Амкар» в тот же день на выезде встретится с «Тосно» из Ленинградской области.

ЦСКА 3:0
Первый тайм: 2:0
Амкар
18.04.2018, 20:30 Зрители: 8016 основной раунд: 23-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Вадим Евсеев
Голы
44′ Виктор Винисиус Витинью (А. Муса, А. Березуцкий) 11
45′ Федор Чалов (А. Муса) 63
62′ Федор Чалов (Мариу Фернандес) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Ахмед Муса 7
Виктор Винисиус Витинью 11
Бибрас Натхо 66
67′ Константин Кучаев 89
Хетаг Хосонов 80
62′ Александр Головин 17
Кристиян Бистрович 25
79′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Артур Нигматуллин
32 Иван Мельников
3 Петар Занев (к)
18 Михаил Сиваков
19 Брайн Оладапо Идову 70′
41 Дмитрий Белоруков
20 Павел Комолов
5 Януш Гол
8 Фегор Огуде 71′
17 Михаил Гащенков
16 Сергей Баланович 62′
26 Браун Фелисио Форбс
80 Аарон Самуэль Оланаре 46′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 9
9 Фолы 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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