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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» может стать чемпионом уже в следующем туре

Подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре. Правда, для этого должно совпасть несколько моментов.

Источник: РИА "Новости"

1. Сам «Локомотив» должен побеждать дома «Уфу» (матч — в Москве в воскресенье, 22 апреля, начало — 19.00).

2. Ближайший преследователь, «Спартак», должен проиграть дома «Ахмату» (матч — в Москве в понедельник. 23 апреля, начало — 19.30). В этом случае отрыв от красно-белых составит 9 очков за три тура до конца чемпионата. В случае равенства железнодорожники будут выше за счет личных встреч.

3. «Зенит» должен потерять очки в гостевом матче с «Арсеналом"(матч — в Туле в воскресенье, 22 апреля, начало — 14.00). В этом случае отрыв от питерской команды составит минимум 10 очков. Такое отставание за три тура отыграть невозможно.

4. Во встрече ЦСКА — «Краснодар» железнодорожникам нужна ничья (матч в Москве в воскресенье, 22 апреля, начало — 16.30). Только в этом случае догнать «Локомотив» не смогут обе команды.

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