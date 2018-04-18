«Локомотив» может стать чемпионом уже в следующем туре
Подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре. Правда, для этого должно совпасть несколько моментов.
Подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре. Правда, для этого должно совпасть несколько моментов.
1. Сам «Локомотив» должен побеждать дома «Уфу» (матч — в Москве в воскресенье, 22 апреля, начало — 19.00).
2. Ближайший преследователь, «Спартак», должен проиграть дома «Ахмату» (матч — в Москве в понедельник. 23 апреля, начало — 19.30). В этом случае отрыв от
3. «Зенит» должен потерять очки в гостевом матче с «Арсеналом"(матч — в Туле в воскресенье, 22 апреля, начало — 14.00). В этом случае отрыв от питерской команды составит минимум 10 очков. Такое отставание за три тура отыграть невозможно.
4. Во встрече ЦСКА — «Краснодар» железнодорожникам нужна ничья (матч в Москве в воскресенье, 22 апреля, начало — 16.30). Только в этом случае догнать «Локомотив» не смогут обе команды.