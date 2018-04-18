«Локомотив» может стать чемпионом уже в следующем туре

Источник: РИА "Новости"

1. Сам «Локомотив» должен побеждать дома «Уфу» (матч — в Москве в воскресенье, 22 апреля, начало — 19.00).

2. Ближайший преследователь, «Спартак», должен проиграть дома «Ахмату» (матч — в Москве в понедельник. 23 апреля, начало — 19.30). В этом случае отрыв от красно-белых составит 9 очков за три тура до конца чемпионата. В случае равенства железнодорожники будут выше за счет личных встреч.

3. «Зенит» должен потерять очки в гостевом матче с «Арсеналом"(матч — в Туле в воскресенье, 22 апреля, начало — 14.00). В этом случае отрыв от питерской команды составит минимум 10 очков. Такое отставание за три тура отыграть невозможно.