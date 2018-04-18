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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 апреля. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над московским «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев голы забили Доменико Кришито (57-я минута, с пенальти) и Илья Скороботов (90). У «Динамо» отличился Тони Шунич (88).

Встреча должна была пройти 18 марта, однако матч перенесли из-за выборов президента РФ. Футбольному клубу «Динамо» в среду исполнилось 95 лет. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

Последний раз «Динамо» в чемпионате России обыгрывало «Зенит» 11 мая 2014 года, тогда игра завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба, однако из-за беспорядков во время матча петербургской команде было засчитано техническое поражение (0:3).

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 48 очков. «Динамо» с 30 очками идет 11-м.

В следующем матче «Зенит» 22 апреля на выезде встретится с тульским «Арсеналом», Динамо в тот же день в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».

Зенит 2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо М
18.04.2018, 19:30 Зрители: 33793 основной раунд: 23-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Дмитрий Хохлов
Голы
57′ Доменико Кришито 4
90+3′ Илья Скроботов (Л. Паредес) 80
44 Тони Шуньич (А. Ташаев) 89′
Составы
Юрий Лодыгин 1
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
54′ Юрий Жирков 18
Антон Заболотный 29
69′ Далер Кузяев 14
Эльмир Набиуллин 15
88′ Себастьян Дриусси 11
Илья Скроботов 80
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
34 Константин Рауш
5 Абдул Азиз Тетте
27 Самба Соу
2 Григорий Морозов 72′ 57′
11 Иван Темников 90+2′
8 Кирилл Панченко 62′
7 Евгений Марков
48 Евгений Луценко 65′
13 Федор Черных
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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