«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев голы забили Доменико Кришито (57-я минута, с пенальти) и Илья Скороботов (90). У «Динамо» отличился Тони Шунич (88).

Встреча должна была пройти 18 марта, однако матч перенесли из-за выборов президента РФ. Футбольному клубу «Динамо» в среду исполнилось 95 лет. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

Последний раз «Динамо» в чемпионате России обыгрывало «Зенит» 11 мая 2014 года, тогда игра завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба, однако из-за беспорядков во время матча петербургской команде было засчитано техническое поражение (0:3).

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 48 очков. «Динамо» с 30 очками идет 11-м.