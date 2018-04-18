«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 18 апреля. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским «Ахматом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 18 апреля. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским «Ахматом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.
Встреча «Локомотива» и «Ахмата» должна была пройти 18 марта, однако позднее руководство Российской футбольной
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды Юрия Семина 56 очков после 26 игр. На втором месте идет «Спартак» (50 очков после 26 встреч), на третьем — «Зенит» (48 после 26). «Ахмат» занимает 10-е место с 31 очком.
В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет «Уфу», днем позже «Ахмат» сыграет в гостях с московским «Спартаком».
|Локомотив М
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Ахмат
|Юрий Семин
|Игорь Ледяхов
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|7
|27
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)