Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Известный фигурист решил продать свою квартиру
На Украине создали невероятную машину
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона0
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Милан1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия1
Хетафе2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М0
Ахмат0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто0
Аталанта3
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак МП 4:51
Тосно1
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К1
Шинник0
Все события
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ назвали имя следующего соперника Сергея Ковалева
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
21:50 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 апреля. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским «Ахматом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча «Локомотива» и «Ахмата» должна была пройти 18 марта, однако позднее руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) приняло решение перенести матчи 23-го тура из-за проходивших в тот день выборов президента РФ.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды Юрия Семина 56 очков после 26 игр. На втором месте идет «Спартак» (50 очков после 26 встреч), на третьем — «Зенит» (48 после 26). «Ахмат» занимает 10-е место с 31 очком.

В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет «Уфу», днем позже «Ахмат» сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
18.04.2018, 19:30 Зрители: 10075 основной раунд: 23-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Ледяхов
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Ведран Чорлука (к) 14
90+3′ Соломон Кверквелия 33
Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
89′ Дмитрий Тарасов 23
46′ Арикленес да Силва Ари 9
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
58′ 68′ Александр Коломейцев 18
Эдер 24
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
19 Олег Иванов 71′
2 Родолфу
23 Антон Швец 8′
21 Одисе Роши 72′
18 Беким Балай
77 Бернард Бериша 90′
11 Силва Лима Исмаэл
95 Магомед Митришев 85′
3 Заурбек Плиев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
10 Угловые 7
27 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американец, выступающий за Россию, требует извинений за Олимпиаду
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Спартак» опозорился в свой день рождения
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в матче с «Динамо»
СМИ назвали имя следующего соперника Сергея Ковалева
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы
Массимо Каррера заявил, что готов к увольнению из «Спартака»
Новости
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь