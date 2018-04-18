Полоз сыграет в нападении «Зенита» в матче с «Динамо»

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет в среду, 18 апреля, на поле стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Дриусси и Полоз составят тандем нападения команды хозяев, еще один форвард Антон Заболотный остался в запасе. Место в воротах «Зенита» после травмы Андрея Лунева занял Юрий Лодыгин.
Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Юрий Лодыгин — Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.
Футболисты «Динамо» выйдут на встречу в следующем сочетании: Антон Шунин — Алексей Козлов, Григорий Морозов, Тони Шунич, Себастьян Хольмен, Константин Рауш, Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Самба Соу, Абдул-Азиз Теттех, Евгений Луценко.