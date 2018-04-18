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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

Полоз сыграет в нападении «Зенита» в матче с «Динамо»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси выйдут в нападении петербургского «Зенита» с первых минут перенесенного матча 23-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо», сообщается в официальном микроблоге Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет в среду, 18 апреля, на поле стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Дриусси и Полоз составят тандем нападения команды хозяев, еще один форвард Антон Заболотный остался в запасе. Место в воротах «Зенита» после травмы Андрея Лунева занял Юрий Лодыгин.

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Юрий Лодыгин — Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Футболисты «Динамо» выйдут на встречу в следующем сочетании: Антон Шунин — Алексей Козлов, Григорий Морозов, Тони Шунич, Себастьян Хольмен, Константин Рауш, Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Самба Соу, Абдул-Азиз Теттех, Евгений Луценко.

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