«Богатое» наследство: в распоряжении Егорова только 12 арбитров

Источник: Спорт-Экспресс

Назначения получили:

«Рубин» — «Ростов» — БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа), Колосков (Уфа), резервный Кукуляк (Калуга), инспектор Синер (Омск);.

«Анжи» — «Урал» — К. ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону), Шаламберидзе (Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Ходырев (Москва);.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — С. ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), Болховитин (Ленинградская область), Абусуев (Санкт-Петербург), резервный Панин (Московская область), инспектор Н. Иванов (Санкт-Петербург);.

«Арсенал» — «Зенит» — МОСКАЛЕВ (Воронеж), Петросян (Бронницы), Богданов (Верея), резервный Шадыханов, инспектор Жафяров (оба — Москва);.

«Тосно» — «Амкар» — ЕСЬКОВ, Мосякин, Еремин, резервный Федотов, инспектор Овчинников (все — Москва);.

ЦСКА — «Краснодар» — С. ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль), Ширяев (Ставрополь), резервный Турбин (Московская область), инспектор Зуев (Москва);.

«Локомотив» — «Уфа» — ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Богач (Люберцы), Глот (Ярославль), резервный Сухой (Московская область), инспектор Спирин (Москва);.

«Спартак» — «Ахмат» — ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Лунев (Новосибирск), Стипиди (Краснодар), резервный А. Матюнин, инспектор Мартынов (оба — Москва).

Алексей СУХОЙ (слева, со спартаковцем Квинси ПРОМЕСОМ) | Источник: Спорт-Экспресс

Фактически новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров использовал большинство арбитров, оказавшихся в его распоряжении. Отсутствует только Сергей Карасев. А Игорь Федотов и Алексей Матюнин назначены резервными.

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Странная ситуация с Алексеем Сухим. Он получил «двойку» за игру в первом дивизионе «Зенит-2» — «Луч-Энергия» (не назначил пенальти за очевидную игру рукой). Но при этом остался арбитром сегодняшнего матча чемпионата России ЦСКА — «Амкар». Андрей Будогосский его не заменил, а Егоров сделать это уже не успевал.

Остальных (а их 8) назначать сегодня нельзя. Алексей Николаев пока не сдал тест по физической подготовке. Артем Чистяков отстранен от работы во всех лигах до конца года. Виталий Мешков, проведя свой первый матч после большого перерыва («Спартак» — «Тосно»), получил за качество работы «единицу» и отправился в глубокий запас.