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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» борется за Смолова: «быки» обратились в апелляционный комитет

«Краснодар» обратился в Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда Федора Смолова, из-за чего он пропустит матч 27-го тура чемпионата с ЦСКА.

Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с «Арсеналом» — карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с «Арсеналом» ошибочно.

— Мы отправили жалобу в Апелляционный комитет, — говорит генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. — На наш, взгляд, клуб нашел юридическое основание, которое бы позволило Апелляционному комитету отменить желтую карточку Федору Смолову.

— Какое именно основания?

— Есть 52 статья Дисциплинарного регламента — «Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС». В соответствии с этой статьей, КДК имеет право исправлять ошибки судей, допущенные во время матчей, по трем пунктам: а) ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, б) ошибочное применение удаления игроку; в) не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. Соответственно, нормы, регулирующей неправомерную желтую карточку, ставшей четвертой в сезоне и приведшей к дисквалификации, там нет. На это нам в КДК сказали, что все понимают — карточка ошибочная, это признал сам арбитр Чистяков в своем заявлении. Это признала ККК и это признал инспектор матча в рапорте. И из-за отсутствия нормы, регулирующей такую ситуацию, КДК отменить желтую карточку не может.

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— Какой выход?

— Мы исходим из того, что основная смысловая нагрузка 52 статьи — защитить футболиста от последствий, то есть от неправомерной автоматической дисквалификации. Кроме того, в Дисциплинарном регламенте РФС есть 126 статья — «Аналогия». В ней указано, что «в случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)». И наша идея в том, что у абстрактного футболиста, который получил вторую желтую карточку и был несправедливо удален, есть право отменить автоматическую дисквалификацию. У футболиста, который получил прямую карточку по ошибке судьи, есть такое же право. А у игрока, который получил четвертую карточку, такого права нет. То есть в первых двух случаях защитить игрока можно, а в третьем — нет. Но смысл в том, что от ошибок арбитров футболист должен быть защищен во всех случаях. И исходя из статьи 126, мы считаем, что по аналогии можно применить право юрисдикционного органа РФС отменить эту карточку. Де-факто мы отменяем дисквалификацию. Поэтому и обратились в Апелляционный комитет с тем, чтобы действовать по аналогии закона. Ведь правовые последствиях во всех случаях одинаковы — автоматическая дисквалификация. Но в первых двух случаях футболист имеет право на защиту, а в третьем — нет. Это неправильно. Именно поэтому надеемся, что Апелляционный комитет отменит желтую карточку и, соответственно, дисквалификацию Смолова. Потому что все юридические и правовые основания для этого есть.

— Когда состоится заседание Апелляционного комитета?

— Завтра.

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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