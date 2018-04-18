«Краснодар» борется за Смолова: «быки» обратились в апелляционный комитет

— Есть 52 статья Дисциплинарного регламента — «Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС». В соответствии с этой статьей, КДК имеет право исправлять ошибки судей, допущенные во время матчей, по трем пунктам: а) ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, б) ошибочное применение удаления игроку; в) не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. Соответственно, нормы, регулирующей неправомерную желтую карточку, ставшей четвертой в сезоне и приведшей к дисквалификации, там нет. На это нам в КДК сказали, что все понимают — карточка ошибочная, это признал сам арбитр Чистяков в своем заявлении. Это признала ККК и это признал инспектор матча в рапорте. И из-за отсутствия нормы, регулирующей такую ситуацию, КДК отменить желтую карточку не может.

— Мы исходим из того, что основная смысловая нагрузка 52 статьи — защитить футболиста от последствий, то есть от неправомерной автоматической дисквалификации. Кроме того, в Дисциплинарном регламенте РФС есть 126 статья — «Аналогия». В ней указано, что «в случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)». И наша идея в том, что у абстрактного футболиста, который получил вторую желтую карточку и был несправедливо удален, есть право отменить автоматическую дисквалификацию. У футболиста, который получил прямую карточку по ошибке судьи, есть такое же право. А у игрока, который получил четвертую карточку, такого права нет. То есть в первых двух случаях защитить игрока можно, а в третьем — нет. Но смысл в том, что от ошибок арбитров футболист должен быть защищен во всех случаях. И исходя из статьи 126, мы считаем, что по аналогии можно применить право юрисдикционного органа РФС отменить эту карточку. Де-факто мы отменяем дисквалификацию. Поэтому и обратились в Апелляционный комитет с тем, чтобы действовать по аналогии закона. Ведь правовые последствиях во всех случаях одинаковы — автоматическая дисквалификация. Но в первых двух случаях футболист имеет право на защиту, а в третьем — нет. Это неправильно. Именно поэтому надеемся, что Апелляционный комитет отменит желтую карточку и, соответственно, дисквалификацию Смолова. Потому что все юридические и правовые основания для этого есть.