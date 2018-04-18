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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подойдет ли Головин Дортмунду и Неаполю?

«СЭ» оценивает, с кем придется конкурировать полузащитнику сборной России Александру Головину в случае перехода в один из интересующихся им европейских клубов — «Наполи», «Брайтон» и дортмундскую «Боруссию».

Источник: Спорт-Экспресс

«НАПОЛИ»: ВАРИАНТ РИСКОВАННЫЙ

Переезд в одну из лучших команд Италии — огромный риск. Маурицио Сарри (если он, конечно, останется в Неаполе, а не сменит клуб, не способный сбросить «Ювентус» с трона, на один из европейских грандов) использует схему 4−3−3. При трех вакансиях в центре поля игрокам постоянно приходится сталкиваться с ротацией, и даже давно превратившегося в легенду «Наполи» Марека Хамшика с незавидной для капитана регулярностью меняют по ходу матчей. Отчасти это можно объяснить существенным прогрессом проводящего в серии А уже шестой сезон 23-летнего поляка Зелиньски.

Два восточноевропейца в большей степени ориентированы на созидание, а есть еще более универсальные и имеющие незыблемые позиции в составе Аллан и Жоржинью. Оба в самом расцвете сил, так что более молодым хорвату Рогу и гвинейцу Диавара приходится довольствоваться выходами на замену.

При таких раскладах в «Наполи» Головину светит лишь роль игрока ротации.

«БРАЙТОН»: ВАРИАНТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ

Команда второй десятки английского чемпионата не кажется тем вариантом, который подойдет Головину. Прежде всего, стилистически и ментально. Хотя, это лишь теория, ведь за лето в «Брайтоне» может поменяться и тренер, и состав. На данный же момент в команде нет исполнителей, безоговорочно превосходящих армейца.

Конечно, купленный прошлым летом у вылетевшего из бундеслиги «Ингольштадта» Гросс является лидером команды. Но голландец Преппер, который предпочел скромный английский клуб «Зениту», не оправдывает надежд и в принципе не забивает. Никогда не игравший в имевших серьезные амбиции клубах 28-летний англичанин Стефенс и реже остальных появляющийся на поле израильтянин Кайя — добротные и обученные исполнители, но не больше.

Вытеснить кого-либо из них из состава можно, но открывает ли это какие-либо перспективы?

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД: ВАРИАНТ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Начнем с главного. Во-первых, в Дортмунде любят работать с молодыми игроками и выводить их на новый уровень. Во-вторых, стиль желто-черной команды словно создан для Головина. В-третьих, Петер Штегер с вероятностью в сто процентов покинет пост главного тренера по окончании контракта, и летом «Боруссию» ждет перестройка. Прежде всего, в центре поля. От Гонсало Кастро и Нури Шахина «шмели», по слухам, хотят избавиться. Японец Кагава неплох, но это уже не тот кудесник, что уезжал в «МЮ». Будущее «Боруссии» — 22-летние Дауд и Вайгль. Если представить в этой компании Головина, становится очень интересно, хотя тот же Вайгль вполне может пойти по стопам бывшего одноклубника Гюндогана и перебраться под крыло Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити». Для россиянина при таких раскладах открывается широченное окно возможностей.

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