Подойдет ли Головин Дортмунду и Неаполю?
«СЭ» оценивает, с кем придется конкурировать полузащитнику сборной России Александру Головину в случае перехода в один из интересующихся им европейских клубов — «Наполи», «Брайтон» и дортмундскую «Боруссию».
«СЭ» оценивает, с кем придется конкурировать полузащитнику сборной России Александру Головину в случае перехода в один из интересующихся им европейских клубов — «Наполи», «Брайтон» и дортмундскую «Боруссию».
«НАПОЛИ»: ВАРИАНТ РИСКОВАННЫЙ
Переезд в одну из лучших команд Италии — огромный риск. Маурицио Сарри (если он, конечно, останется в Неаполе, а не сменит клуб, не способный сбросить «Ювентус» с трона, на один из европейских грандов) использует схему 4−3−3. При трех вакансиях в центре поля игрокам постоянно приходится сталкиваться с ротацией, и даже давно превратившегося в легенду «Наполи» Марека Хамшика с незавидной для капитана регулярностью меняют по ходу матчей. Отчасти это можно объяснить существенным прогрессом проводящего в серии А уже шестой сезон 23-летнего поляка Зелиньски.
Два восточноевропейца в большей степени ориентированы на созидание, а есть еще более универсальные и имеющие незыблемые позиции в составе Аллан и Жоржинью. Оба в самом расцвете сил, так что более молодым хорвату Рогу и гвинейцу Диавара приходится довольствоваться выходами на замену.
При таких раскладах в «Наполи» Головину светит лишь роль игрока ротации.
«БРАЙТОН»: ВАРИАНТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ
Команда второй десятки английского чемпионата не кажется тем вариантом, который подойдет Головину. Прежде всего, стилистически и ментально. Хотя, это лишь теория, ведь за лето в «Брайтоне» может поменяться и тренер, и состав. На данный же момент в команде нет исполнителей, безоговорочно превосходящих армейца.
Конечно, купленный прошлым летом у вылетевшего из бундеслиги «Ингольштадта» Гросс является лидером команды. Но голландец Преппер, который предпочел скромный английский клуб «Зениту», не оправдывает надежд и в принципе не забивает. Никогда не игравший в имевших серьезные амбиции клубах 28-летний англичанин Стефенс и реже остальных появляющийся на поле израильтянин Кайя — добротные и обученные исполнители, но не больше.
Вытеснить
«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД: ВАРИАНТ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Начнем с главного.