Судья Дредд и Саша-трактор. Кто возглавил департамент судейства и инспектирования РФС
Самое интересное — об Александре Егорове, который 17 апреля сменил Андрея Будогосского и возглавил ДСИ.
Самое интересное — об Александре Егорове, который 17 апреля сменил Андрея Будогосского и возглавил ДСИ.
Накануне в российском футболе было полностью заменено руководство
Жизнь Егорова стократ богаче этих сухих справочных фактов. К своим 45 годам — Егоров родился 30 августа 1972-го, — он успел профессионально поиграть в футбол, став обладателем Кубка Мордовии-1993 в составе «Лисмы» из родного Саранска, получить звание мастера спорта СССР по плаванию, увлечься мотоспортом и баскетболом, всего за месяц измениться до неузнаваемости… Но обо всем по порядку: самые интересные события его жизни — в рассказе «СЭ».
ОБОГНАЛ В БАССЕЙНЕ Александра ПОПОВА
В детстве Егоров, помимо прочих активностей, всерьез занимался плаванием — в 16 лет выиграл чемпионат СССР, стал мастером спорта. Плавал кролем и на соревнованиях часто сталкивался с Александром Поповым, будущим четырехкратным победителем Олимпийских игр (по два золота на дистанциях 50 и 100 м в/с в Барселоне-1992 и Атланте-1996) и шестикратным чемпионом мира. Попов старше Егорова на год, но это не помешало последнему
НЕ ПОПАЛ В АРМИЮ
Однажды на зимней дороге Егоров попал в серьезную аварию — легковушку, на пассажирском кресле которой он спал, закрутило на льду и занесло под автоприцеп. Александр проснулся от удара плечом о стойку, выскочил из машины, не почувствовав боли, а когда начал залезать в остановившийся рядом грузовик, чтобы ехать в больницу, понял — правая рука не работает, висит плетью. В больнице посмотрели на снимок и сделали операцию, вставив в плечо специальный поддерживающий кость шуруп. Руку после этого еще долго пришлось разрабатывать — полностью подниматься она отказывалась.
10 ЛЕТ БЫЛ ДИРЕКТОРОМ МОТОКЛУБА
В 2004 году в Саранске появился мотоклуб «Лисма-Спидвей», и Егоров стал его директором. Сам он — не большой поклонник экстремальных видов спорта, особенно, ледового спидвея, но признавался, что эта работа, которой он посвятил 10 лет, была самой крутой в его жизни. Воспоминания о том времени не покидают его до сих пор: «Сам я не экстремал, на мотоцикл никогда не сяду — у телеги должно быть четыре колеса. Мотоциклы для ледового спидвея вообще без тормозов: хочешь остановиться, скидывай газ. А там ведь шипы на колесах, 2,8 см каждый. Опасная вещь — настоящая пилорама. Сейчас есть защита, а в мое время несколько человек погибли на соревнованиях. Одного парня на юниорском чемпионате “распилило” — сняло с руки кусок кожи как чулок, много костей подробило. С мотогонщиками в баню ходить — караул: все изрезанные, будто тигр порвал».
ПОДНИМАЛ БАСКЕТБОЛ В МОРДОВИИ
После мотоклуба Егоров некоторое время трудился в должности директора баскетбольного клуба «Рускон-Мордовия» (Саранск), совмещая это с работой арбитра. Отвечал за экипировку, организационные вопросы: бывал в министерстве спорта, находил спонсоров, обеспечивал финансирование для поездок на сборы и игры. Занимался этим долго и с душой, хоть и отмечал, что этот вид спорта в республике — далеко не самый популярный: «Так уж сложилось, что в баскетбол в Мордовии приходят ребята из футбола, ходьбы, борьбы, единоборств. Откуда угодно, но только не с дворовой или школьной площадки. То есть, если не удалось проявить себя в любимых видах спорта, пробуют себя у нас. И с этим ничего не поделаешь. Мы же не Литва, где все дети спят на баскетбольных мячах вместо подушек. Выбор крайне мал. И за то, что наши тренеры добиваются хоть
ГОВОРИЛ С ХАЛКОМ
Егоров однажды вспомнил самую примечательную дискуссию с игроком на футбольном поле. Он судил матч с участием «Зенита», и в одном из эпизодов
СТАЛ «САШЕЙ-ТРАКТОРОМ», СБРОСИВ ЗА МЕСЯЦ 15 КГ
В начале 2017 года Егоров поразил футбольный мир России невероятным преображением, случившемся всего за месяц. Решив как следует подготовиться к февральским судейским сборам, в январе он обратился за помощью к Сергею Таратынову, чемпиону мира по бодибилдингу и
При подготовке материала использованы фрагменты интервью Александра Егорова «Спорт-Экспрессу», «Чемпионату» и «Вечернему Саранску»