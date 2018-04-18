«Зенит» — «Динамо»: летопись вражды

Источник: Спорт-Экспресс

1999. КУБОК РАЗДОРА

Когда-то фанаты небесно-белых клубов дружили, вместе сидели на трибунах «Петровского», ходили в пивные. Но в конце 1990-х их дружба резко развалилась. В то время в Питере набирало силу фан-движение «Коалиция», состоявшее из нескольких группировок. «Коалиция» не считалась с устоями и традициями, стала активно участвовать в драках — в том числе с динамовцами. Однако формально войну начала группировка москвичей «Pat’s», которая была рассержена поражением от «Зенита» в финале Кубка-1999. В том году на всех матчах между командами происходили «волнения», а в октябре в Петербурге состоялась первая масштабная драка.

2000. СМЕРТЬ ФАНАТА

Но обычные драки не могут превратить вражду в лютую ненависть. Для это должно произойти нечто кошмарное, вызывающее гнев. В апреле 2000-го в Питере снова произошла массовая стычка — на этот раз с арматурами, дубинами и другими «аргументами». У «Юбилейного» случилось страшное: погиб 15-летний болельщик «Зенита» Виталий Петухов. Как именно — до сих пор неизвестно. По одним данным, ему в спину воткнули арматуру, по другим — у него прямо во время драки случился эпилептический припадок. Но история стерла подробности, оставив только факт — во время драки между фанатами «Зенита» и «Динамо» погиб несовершеннолетний петербуржец.

2005. ЗАСАДА НА «ВАСЬКЕ»

С нулевых «Динамо» превратилось для «Зенита» в более страшного врага, чем «Спартак». Питерские фанаты не могли так просто оставить смерть своего, и в 2005-м они устроили засаду сотне динамовцев прямо на стрелке Васильевского острова. Это была тотальная победа невских группировок, хотя, как утверждали очевидцы, напавшие были вооружены. Год спустя на рельсы метро вроде бы кинули болельщика «Динамо», хотя точной информации об этом нет.

2007. БЕРИЯ ПРОТИВ СОБЧАК

Постепенно гнев фанатов перешел в другое русло. На стыке нулевых и десятых в России были особенно популярны оскорбительные баннеры, и зенитовцы с динамовцами тоже не остались в стороне. На матче первого круга чемпионата-2007 «Зенит» показал полотно с изображением Лаврентия Берии и надписью «Вы платите за его грехи». А в Москве бело-голубые отметили баннером с фотографией Ксенией Собчак, который сопроводили словами: «А за ее грехи вам не расплатиться».

2008. ОСКОРБЛЕНИЕ ЯШИНА

В ноябре 2008-го часть фанатов «Зенита» заступила далеко за разумные границы. В начале матча с бело-голубыми на одном из секторов «Петровского» появился баннер, оскорбляющий и «Динамо», и его великого голкипера, одного из сильнейших футболистов в истории футбола — Льва Яшина. За это «Петровский» был дисквалифицирован.

2012. ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ И ПЕТАРДЫ

Еще несколько мерзких выходок было зафиксировано в 2012 году. В апреле перед матчем в Питере на одной из транспортных развязок Московского шоссе по направлению из аэропорта в центр кто-то снова вывесил баннер оскорбительного содержания с фамилией Яшина. А в ноябре по Москве и Химкам были разбросаны маленькие бумажки с фотографиями блокадных хлебных карточек, по которым в Ленинграде получали еду.

В тот же день во время матча произошло одно из самых резонансных событий в истории нашего футбола — в голкипера «Динамо» Антона Шунина бросили петарду с гостевого сектора. Матч был остановлен, а впоследствии «Зениту» засчитали поражение со счетом 0:3.

2014. ГУЛЛИВЕР