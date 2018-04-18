«Зенит» — «Динамо»: летопись вражды
В среду в
В среду в
1999. КУБОК РАЗДОРА
2000. СМЕРТЬ ФАНАТА
Но обычные драки не могут превратить вражду в лютую ненависть. Для это должно произойти нечто кошмарное, вызывающее гнев. В апреле 2000-го в Питере снова произошла массовая стычка — на этот раз с арматурами, дубинами и другими «аргументами». У «Юбилейного» случилось страшное: погиб 15-летний болельщик «Зенита» Виталий Петухов. Как именно — до сих пор неизвестно. По одним данным, ему в спину воткнули арматуру, по другим — у него прямо во время драки случился эпилептический припадок. Но история стерла подробности, оставив только факт — во время драки между фанатами «Зенита» и «Динамо» погиб несовершеннолетний петербуржец.
2005. ЗАСАДА НА «ВАСЬКЕ»
С нулевых «Динамо» превратилось для «Зенита» в более страшного врага, чем «Спартак». Питерские фанаты не могли так просто оставить смерть своего, и в 2005-м они устроили засаду сотне динамовцев прямо на стрелке Васильевского острова. Это была тотальная победа невских группировок, хотя, как утверждали очевидцы, напавшие были вооружены. Год спустя на рельсы метро вроде бы кинули болельщика «Динамо», хотя точной информации об этом нет.
2007. БЕРИЯ ПРОТИВ СОБЧАК
Постепенно гнев фанатов перешел в другое русло. На стыке нулевых и десятых в России были особенно популярны оскорбительные баннеры, и зенитовцы с динамовцами тоже не остались в стороне. На матче первого круга чемпионата-2007 «Зенит» показал полотно с изображением Лаврентия Берии и надписью «Вы платите за его грехи». А в Москве
2008. ОСКОРБЛЕНИЕ ЯШИНА
В ноябре 2008-го часть фанатов «Зенита» заступила далеко за разумные границы. В начале матча с
2012. ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ И ПЕТАРДЫ
Еще несколько мерзких выходок было зафиксировано в 2012 году. В апреле перед матчем в Питере на одной из транспортных развязок Московского шоссе по направлению из аэропорта в центр
В тот же день во время матча произошло одно из самых резонансных событий в истории нашего футбола — в голкипера «Динамо» Антона Шунина бросили петарду с гостевого сектора. Матч был остановлен, а впоследствии «Зениту» засчитали поражение со счетом 0:3.
2014. ГУЛЛИВЕР
К 2014 году отношения болельщиков друг к другу слегка успокоились, но все равно оставались напряженными. Той весной «Зенит» рвался к золоту, но для этого ему нужно было дома побеждать «Динамо». Шла 84-я минута, Кержаков только что забил, но счет был все равно не в пользу