Около 6 тыс правоохранителей обеспечат порядок на футболе в Москве в среду

Как напомнили в ведомстве, в этот день на разных московских стадионах пройдет три футбольных матча.

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Среди них — 3,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, около 2 тысяч работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб и порядка 200 народных дружинников. Также к обеспечению безопасности привлекут кинологов со служебными собаками.