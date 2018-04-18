Около 6 тыс правоохранителей обеспечат порядок на футболе в Москве в среду
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Около шести тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах в Москве в среду, сообщили в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Около шести тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах в Москве в среду, сообщили в
Как напомнили в ведомстве, в этот день на разных московских стадионах пройдет три футбольных матча.
«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Среди них — 3,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, около 2 тысяч работников частных охранных организаций и
Власти Москвы призывали зрителей соблюдать порядок на стадионах и прилегающих территориях.