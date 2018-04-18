«Жизнь нашей страны невозможно представить без «Динамо»

Знаменитое общество было создано в 1923 году по распоряжению народного комиссара внутренних дел РСФСР Феликса Дзержинского, который и стал первым его председателем.

«Динамо» предоставляло возможность занятия спортом сотрудникам органов госбезопасности и правоохранительных структур.

Эти задачи стоят перед обществом и сейчас, хотя динамовцами являются также тысячи профессиональных спортсменов, среди которых — олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский поздравил с юбилеем всех участников динамовского движения. «Сердечно и искренне поздравляю всех, кто причастен к уникальному феномену нашей действительности — динамовскому движению, — заявил он ТАСС. — Уже 95 лет общество “Динамо” ведет спортивную подготовку сотрудников органов безопасности и правопорядка, занимается приобщением детей к спорту, развивает спортивную инфраструктуру страны, готовит спортсменов высших достижений, участвует в формировании государственной политики в области физической культуры и спорта».

По мнению Стржалковского, представители общества во все годы были достойной опорой стране. «Жизнь нашей страны невозможно было бы представить без “Динамо”: динамовцы поднимали страну из разрухи Гражданской войны, сражались на полях Великой Отечественной, поднимали престиж советского спорта, побеждали в составе российских сборных команд на международных состязаниях и сейчас готовятся к новым победам, — отметил он. — Несмотря на все сложности, с последней Олимпиады динамовцы привезли десять медалей, “Динамо” продолжает занимать лидирующие позиции среди спортивных обществ. Еще многое предстоит сделать и почивать на лаврах рано, этот юбилей будет для всех нас рабочим».

Золотые годы

Синяя литера «Д» в белом ромбе стала эмблемой «Динамо» в 1926 году, а придумал ее один из первых динамовских футболистов Александр Борисов. Футбол в 30-е годы стремительно набирал популярность в СССР, и в 1936 году был проведен первый чемпионат страны, где из семи команд сильнейшей группы А три представляли общество «Динамо» — коллективы из Москвы, Киева и Ленинграда. Московские динамовцы и стали первыми чемпионами СССР по футболу, опередив одноклубников из столицы Украины. Тогда как столичный динамовец Михаил Семичастный стал первым лучшим бомбардиром в советском футболе.

При этом в низших союзных лигах участвовали также динамовские команды из Тбилиси, Днепропетровска, Ростова-на-Дону, Одессы, Казани и Пятигорска. На заре отечественного спорта общество «Динамо» было самым популярным — во многом благодаря всемогуществу ведомства, которое оно представляло.

Вплоть до 60-х годов московское «Динамо» оставалось самым титулованным клубом страны, опережая «Спартак» и киевских одноклубников.

В 1963 году столичное «Динамо» первым в стране выиграло чемпионский титул в десятый раз, однако следующего пришлось ждать 13 лет, и победа в весеннем чемпионате страны 1976 года остается для «Динамо» из Москвы последней.

Звезда бело-голубых

Динамовским символом в советском футболе стал голкипер столичной команды Лев Яшин, который всю жизнь отдал бело-голубому обществу. Воспитанник созданного в 1934 году клуба «Юный динамовец», Яшин выступал за «Динамо» более 20 лет — с 1950 по 1971 год, после чего работал начальником команды и занимал другие должности в структуре общества. Яшин выиграл главные титулы советского футбола, став олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м, а в 1963 году получил «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы.

Помимо Яшина в народе были очень популярны и другие динамовцы столицы разных поколений — Игорь Численко, Константин Бесков, Валерий Маслов, Сергей Соловьев, Виктор Царев, Валерий Газзаев, Игорь Добровольский, Андрей Кобелев.

В 70-е годы флагманом динамовского движения в советском футболе стал киевский клуб, который в 1975 и 1986 годах под руководством Валерия Лобановского выиграл Кубок обладателей кубков, а в 1981 году этот европейский трофей завоевали и динамовцы из Тбилиси. Чемпионат СССР выигрывали и динамовцы из Минска — в 1982 году.

Всего на счету динамовских команд 27 побед в чемпионатах страны, а также 17 Кубков СССР, из которых девять на счету киевлян и шесть — москвичей.

Самыми известными игроками республиканских динамовских команд остаются обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов, а также Александр Заваров, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Юрий Войнов, Леонид Буряк, Реваз Дзодзуашвили, Александр Чивадзе, Давид Кипиани, Слава Метревели, Муртаз Хурцилава, Эдуард Малофеев, Сергей Алейников.

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«Динамо» и хоккей

Не осталось «Динамо» в стороне и в хоккее, который появился в СССР сразу после войны. Первый чемпионат страны стартовал в 1946 году, а его победителем, как и в футболе, стало московское «Динамо». 28 лет подряд «Динамо» возглавлял Аркадий Чернышев, который долгие годы был и старшим тренером сборной СССР, выиграв 11 чемпионатов мира и четыре Олимпиады. «Динамо» Чернышева чемпионом СССР стало дважды — в 1947 и 1954 годах, следующего же титула пришлось ждать 35 лет — прервать гегемонию ЦСКА бело-голубым удалось лишь в 1990 году под руководством Владимира Юрзинова, который впервые возглавил команду в 1974-м, сменив Чернышева. При этом в чемпионатах СССР динамовцы регулярно оказывались в призерах, долгие годы составляя главную конкуренцию армейцам.

В 1990 году наступила эра «Динамо», которое выиграло чемпионаты страны пять раз за шесть лет, повторив этот успех в 2000, 2005, 2012 и 2013 годах. Два последних титула за победу в Кубке Гагарина были завоеваны под руководством Олега Знарка — главного тренера национальной команды на триумфальных для нее Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года.

В разные годы «Динамо» возглавляли такие специалисты, как Владимир Юрзинов, Петр Воробьев, Зинэтула Билялетдинов. Звездами советского хоккея являлись игроки бело-голубых Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Валерий Васильев, Владимир Мышкин, Василий Первухин, тот же Билялетдинов.

Воспитанником «Динамо» является один из сильнейших российских хоккеистов современности Александр Овечкин.

Динамовцы постоянно выступали в сборной СССР, при этом, в отличие от футбола, успехов добивалась лишь команда из Москвы, хотя в разные годы в чемпионатах СССР выступали динамовцы из Таллина, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска, Киева, Харькова, Минска, Риги. Динамовцы Минска и Риги, представляя уже другие страны, и поныне играют в Континентальной хоккейной лиге.

В 1936 году московское «Динамо» также стало первым чемпионом СССР по хоккею с мячом, завоевав в итоге этот титул рекордные 15 раз. Динамовские команды неоднократно выигрывали союзные чемпионаты по баскетболу и волейболу.

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Выдающиеся динамовцы

В послевоенные годы советские спортсмены стали участвовать в чемпионатах мира по различным видам спорта, а в 1952 году дебютировали на Олимпийских играх. За 70 лет динамовцы внесли немалую лепту в многочисленные победы советского спорта — на счету представлявших общество спортсменов около трех тысяч золотых наград чемпионатов мира и почти 400 золотых олимпийских медалей. Динамовцами были, в числе других, такие выдающиеся советские спортсмены, как Вячеслав Веденин, Михаил Воронин, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев, Александр Карелин, Людмила Турищева.

Первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте в 1948 году стала Мария Исакова, представляющая общество «Динамо». Исакова изображена на одном из барельефов на станции Московского метрополитена «Динамо», открытой в сентябре 1938 года. Станция появилась спустя десять лет после строительства в районе столичного Петровского парка стадиона «Динамо», который вплоть до открытия в 1956 году «Лужников» считался главной спортивной ареной Москвы. В 2008-м стадион был закрыт на реконструкцию и должен вступить в строй в нынешнем году.

Сильнейшие динамовские спортсмены не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) допуск на зимние Игры в Пхёнчхане, так что возможных медалей лишились такие представители общества, как Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Никита Крюков, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов.

Зато на последних летних Играх, которые в 2016 году прошли в бразильском Рио-де-Жанейро, динамовцы завоевали несколько десятков золотых медалей. Олимпийскими чемпионами стали, в частности, представлявшие «Динамо» боксер Евгений Тищенко, борцы Роман Власов и Абдул-Рашид Садулаев, гандболистки Анна Вяхирева и Анна Седойкина, дзюдоист Хасан Халмурзаев, синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, пятиборец Александр Лесун, фехтовальщица Екатерина Дьяченко.

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«Был счастлив выступать за «Динамо»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал ТАСС, что на протяжении всей карьеры был горд выступать за «Динамо». «Я считаю себя счастливым человеком, так как моя спортивная и личная судьба с 1965 года была связана с добровольно-спортивным обществом “Динамо” — именно так я его называю и другого не приемлю, — отметил он. — Я счастлив, что выступал за “Динамо”, которое представляли великие Лев Яшин, Виталий Давыдов, Александр Мальцев — перечислять можно сотни знаменитых спортсменов. Плюс к этому не стоит забывать о связи “Динамо” с правоохранительными органами, то есть людьми, защищающими нас на границах рубежей, работающих за рубежом».

Тихонов считает, что к 95-летию общества все его участники должны подойти на передовых позициях. «Хочу поздравить всех динамовцев с этой важной датой, особенно тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые и по сей день живы. Желаю им крепкого здоровья, чтобы они смогли встретить и столетие “Динамо”. Важно помнить наш девиз: “Динамо” — это сила в движении». Такого девиза нет ни у кого больше. К этой дате надо подойти на передовых позициях. Особенно важно подтянуться динамовскому футболу, тем более что должен вновь открыться наш стадион. Уверен, что он будет забит до отказа, — подчеркнул знаменитый спортсмен.

Известная волейболистка Екатерина Гамова в различные годы выступала за московское и казанское «Динамо».

«Определенная часть моей жизни неразрывно связана с этим обществом и клубом, — рассказала спортсменка. — Я всегда говорю о “Динамо” с большим уважением и симпатией, мне было очень приятно играть в футболках бело-голубого цвета. Отдельно не упомнишь каждого, с кем я связана благодаря “Динамо”, но таких людей очень много, они и сейчас продолжают находиться рядом с динамовскими клубами. Хочу пожелать им счастья, побед и, самое главное, без травм, чтобы все были живы и здоровы».