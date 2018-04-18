Андрей Будогосский: Ни одного судью я не сдал

— Как восприняли решение об отставке?
— Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься — в частности, предстоит защита докторской диссертации.
— Указание поступило от Виталия Мутко?
— Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.
— Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?
— Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.
— Согласны с тем, что во многом указание связано с тем, как отсудил матч в Краснодаре арбитр Чистяков?
— Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно. За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности. Но я никогда не шел и не пойду по этому пути. Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.
— Хусаинову предстоят объяснения в органах. Ждете откровений?
— Хусаинова надо знать. Знать его богатую биографию — все то, что он делал в футболе. Почему он оказался вне футбола? Не имею в виду случай в Израиле, имею в виду другие эпизоды, связанные с созданием всякого рода академий, коллегии арбитров, после чего Вячеслав Иванович Колосков и Александр Вячеславович Тукманов вынуждены были расхлебывать многомиллионные долги этого господина. Поэтому надо знать эту фигуру.
—
— Я был готов уйти в любом состоянии — ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано. Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну — замечательный аппарат.
— Что вам удалось, чем разочарованы?
— Удалось практически все, что планировал сделать. Не удалось
— Вам не кажется, что проблема российского судейства не в том, кто занимает пост руководителя, а в том, что судей просто слишком мало и их неоткуда брать?
— К сожалению, это мало кто понимает. Нужно время, чтобы вырастить арбитра. Это штучный товар. И то, что было сделано в последнее время, требовало времени для развития. Его всегда не хватает. Напомню одну дату — с 1988 года у нас не было ни одного всероссийского совещания судей, на котором бы реально рассматривали проблемы судейства, которых, поверьте, очень много. Мы хотим получить сиюминутные результаты. Как в анекдоте про китайца, который вчера посадил картошку, а завтра уже копает — очень кушать хочется. Пока мы действуем по такому принципу, судей не будет, кто бы ни руководил — при всем уважении к тем людям, которые приходят.
— Какую характеристику дадите новым людям в руководстве?
— Это не новые люди. Они работали в руководстве судейства на разных должностях. Егорова в свое время я, будучи руководителем департамента, выводил в
— Каким будет результат?
— Надо дождаться осени.
— Он вас подсидел?
— Нет, зачем. Как об этом можно говорить? Он занимался делом, выполнял свой участок работы. И давайте говорить откровенно — я прекрасно понимал, что Егоров готов занять мое место. Моя задача была помочь ему освоиться. Думаю, он справится.
Самое главное, чтобы ему дали работать.
—
— Когда в РФС был господин Розетти, никто не пытался вмешиваться в его деятельность. Очень хочу, чтобы и к Егорову относились так же.
— Что скажете о критике Натальи Авдонченко, дело которой будет рассматривать комитет по этике?
— Есть замечательное выражение в нашем лексиконе — бред сивой кобылы. Я не характеризую Авдонченко этими словами, характеризую содержание ее интервью. Она, кстати, член исполкома РФС, голосовала практически за все решения исполкома, судейского комитета. И вдруг забыла о том, за что голосовала. Бывают провалы в памяти. Может, весна действует, может, еще