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00:28 (мск), источник: Sports.kz

Стало известно о травме Еркебулана Сейдахмета

Нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает Sports.kz.

Как пишет сайт Bashinform.ru, 18-летний казахстанский форвард получил травму. Насколько она серьезна, а также ориентировочные сроки восстановления, не конкретизируются.

Напомним, Сейдахмет не попал в заявку «Уфы» на последний матч с московским ЦСКА (1:1). Всего «Еркош» провел две игры в РФПЛ — в матче против «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте и поучаствовал в двух голевых атаках своей команды, а с тульским «Арсеналом» (1:2) — лишь на 81-й. В матчах с московским «Динамо» (1:1), «Краснодаром» (1:0) и «Зенитом» (1:2) он находился в запасе.

Следующий матч «Уфа» проведет 22 апреля в Москве против «Локомотива».

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