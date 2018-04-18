Стало известно о травме Еркебулана Сейдахмета

Напомним, Сейдахмет не попал в заявку «Уфы» на последний матч с московским ЦСКА (1:1). Всего «Еркош» провел две игры в РФПЛ — в матче против «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте и поучаствовал в двух голевых атаках своей команды, а с тульским «Арсеналом» (1:2) — лишь на 81-й. В матчах с московским «Динамо» (1:1), «Краснодаром» (1:0) и «Зенитом» (1:2) он находился в запасе.