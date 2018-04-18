Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Стало известно о травме Еркебулана Сейдахмета
Нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает Sports.kz.
Нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает Sports.kz.
Как пишет сайт Bashinform.ru, 18-летний казахстанский форвард получил травму. Насколько она серьезна, а также ориентировочные сроки восстановления, не конкретизируются.
Напомним, Сейдахмет не попал в заявку «Уфы» на последний матч с московским ЦСКА (1:1). Всего «Еркош» провел две игры в РФПЛ — в матче против «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте и поучаствовал в двух голевых атаках своей команды, а с тульским «Арсеналом» (1:2) — лишь на 81-й. В матчах с московским «Динамо» (1:1), «Краснодаром» (1:0) и «Зенитом» (1:2) он находился в запасе.
Следующий матч «Уфа» проведет 22 апреля в Москве против «Локомотива».